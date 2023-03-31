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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللي معهوش ميلزموش.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لاتحاد الكرة بشأن الفار

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رساله شديدة اللهجة لاتحاد الكرة المصري بشأن أزمة تقنية الفار .

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تاين سبورت ان مستحقات الحكام يتم دفعها من قبل جميع أندية الدوري الممتاز قبل بدء الموسم لذلك فمستحقات الحكام لدى اتحاد الكرة .

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وأضاف شوبير أن اتحاد الكرة أخبر رابطة الاندية أنه هناك أزمة في استخدام تقنية الفار الفترة الحالية بسبب عدم توافر اي سيولة مالية لدى الاتحاد ولكن رابطه الانديه أكدت على ضرورة تطبيق التقنية في كافة المباريات .

 

وتابع أن الاتحاد المصري يجب أن يحصل علي مستحقات قيد اللاعبين كامله قبل بدء الموسم ولكن هذا لا يحدث مما يؤثر سلبا على تواجد سيولة مالية لدى الاتحاد .

 

وتابع أن الأندية تقدم بدفع مليون دولار للاعب ولا تدفع قيمة قيده قائلا “ اللي معهوش ميلزموش ” مشددا أن في حال كان غياب تقنية الفار عن مباراة الأهلي أو الزمالك كان الأمر سيكون مختلف و تكون كارثة كبري .

 

 

شوبير الأهلى اتحاد الكرة الخطيب أندية الدوري الممتاز الدوري الممتاز الاتحاد المصري

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