عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز صاحب الشكوى |شوبير يحسم الجدل حول موقف فيوتشر بشأن مشاركة أحمد رفعت

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف فيوتشر عقب شكوي بيراميدز للاتحاد الافريقي بشأن مشاركة أحمد رفعت نجم فيوتشر قي مباراة الفريق أمام اسكو دي كارا في الكونفدرالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن موقف فيوتشر سليم ١٠٠٪ حيث أن مجلس الإدارة ارسل خطاب بتاريخ ٣١ يناير للاتحاد المصري .

txt

العامري فاروق يعلن نبأ سارا لجماهير الهلال السوداني بشأن مباراة الأهلي

txt

اللي معهوش ميلزموش.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لاتحاد الكرة بشأن الفار

واضاف أن الخطاب كان عقب قطع إعارة اللاعب من الوحدة الإماراتي وعودته للفريق للسؤوال عن امكانيه مشاركة اللاعب .

وتابع أن الاتحاد.المصري أقر بأحقية اللاعب في المشاركه و قيده مره اخري في قائمة الفريق الأفريقية .

وتابع أن أدارة الجيش الملكي تواصلت مع فيوتشر واكدت انها لم تقدم شكوي ضد النادي و أن بيراميدز هو صاحب الشكوي للاتحاد الإفريقي.

الأهلى الهلال السوداني الاتحاد المصري بيراميدز أون تايم سبورت الكونفدرالية الوحدة الاماراتي احمد شوبير الجيش الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الليالى شديدة البرودة| مفاجأة غير متوقعة فى حالة طقس الأيام المقبلة

هعمل حفلة.. زوجة خالد الغندور تثير الجدل قبل لقاء الأهلى والهلال السوداني

الرئيس السيسي يوجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل أحمد عمر هاشم إلى مصر

60 جنيهًا مرة واحدة .. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

حكم صيام رمضان على جنابة.. اعرف الرأي الشرعي

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 رمضان

حقيقة طرح البنوك شهادات ادخارية بعائد 30% بعد قرار المركزي رفع الفائدة

موضوعات متعلقة

افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب حلمي عطوان بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

سبب التمويل العسكري لأوكرانيا .. معاناة شركات السيارات مستمرة

الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة قتل الحيوانات المستأنسة بقانون العقوبات

60 جنيهًا مرة واحدة .. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

وجه جديد |الزمالك يعلن ملامح المدير الفني القادم للفريق

الزمالك يكشف عن موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد وأعضاء لجنة الاختيار

مها أبوبكر: الحوار الوطني خطوة مهمة على الطريق الصحيح..وأعمل على ثلاثة ملفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صلاة التراويح..أطفال يلعبون كرة قدم داخل مسجد في تركيا

ماذا تفعل القهوة إذا تناولتها بعد الفطار

بتنادي على الناس بقطعتين من البلاستيك .. مسحراتية رمضان العجوز تثير الإعجاب

قرون وجلد أسود.. شاب يحول جسده لـ يصبح الإنسان الشيطان

فيديو

أنا حافظ القرآن والفن مش حرام.. تصريحات ماجد المصري في حبر سري

رشيد الحلقة 9.. أشرف عبد الغفور يعترف لـ محمد ممدوح ويمنحه ثورته

خاص.. جمال علام يكشف خطة الجبلاية لتطوير المنتخبات| فيديو

أعلى زيادة 1635.. موعد صرف معاشات أبريل| احسب هتقبض كام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ