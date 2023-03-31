بيراميدز صاحب الشكوى |شوبير يحسم الجدل حول موقف فيوتشر بشأن مشاركة أحمد رفعت

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف فيوتشر عقب شكوي بيراميدز للاتحاد الافريقي بشأن مشاركة أحمد رفعت نجم فيوتشر قي مباراة الفريق أمام اسكو دي كارا في الكونفدرالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن موقف فيوتشر سليم ١٠٠٪ حيث أن مجلس الإدارة ارسل خطاب بتاريخ ٣١ يناير للاتحاد المصري .

واضاف أن الخطاب كان عقب قطع إعارة اللاعب من الوحدة الإماراتي وعودته للفريق للسؤوال عن امكانيه مشاركة اللاعب .

وتابع أن الاتحاد.المصري أقر بأحقية اللاعب في المشاركه و قيده مره اخري في قائمة الفريق الأفريقية .

وتابع أن أدارة الجيش الملكي تواصلت مع فيوتشر واكدت انها لم تقدم شكوي ضد النادي و أن بيراميدز هو صاحب الشكوي للاتحاد الإفريقي.