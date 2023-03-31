مظاهرات إسرائيل.. هيومن رايتس ووتش ترد على خطة نتنياهو لإضعاف القضاء

قالت المديرة التنفيذية الجديدة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، تيرانا حسن، إن إسرائيل "تتعرض لقلاقل" قد تؤثر على حقوق الإنسان.

وحثت الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لتل أبيب، على بذل مزيد من الجهد لمحاسبتها على انتهاكاتها وإقناعها بتغيير هذا التوجه.

وأضافت حسن في تصريحات لوكالة "رويترز" أن التعديلات القضائية المزمعة من جانب الحكومة الإسرائيلية ستكون "كارثة" على حقوق الإنسان.



ودعت واشنطن إلى المتابعة بعد أن وجه البيت الأبيض انتقادا نادرا لتل أبيب، بهذا الخصوص.

وأردفت أنه "مع الوضع الحالي للحكومة الإسرائيلية والهجمات على القضاء على وجه الخصوص، نرى أن هذه ليست حكومة ملتزمة بحقوق الإنسان.. هذه حكومة في الواقع في حالة هياج على حقوق الإنسان، حتى داخليا على شعبها".