دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ من الراجمات على بلدة ألكساندروفكا

أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب فيأوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف صاروخية من الراجمات، على بلدة ألكساندروفكا.

وقال المكتب في بيان على منصة "تليجرام": "تم تسجيل حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في تمام الساعة التاسعة علىمحور بلدة متكسيكيانوفكا وألكساندروفكا بعشرة صواريخ".





وأشار المكتب إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت الساعة الثامنة و40 دقيقة، قذيفتي مدفعية عيار 155 مليمترا، على حي كويبيشيفسكيالسكني بمدينة دونيتسك.





وتواصل الولايات المتحدة تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر طويلة المدى، من طراز "إم 777"، عيار 155 مليمترا.





وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل دوري، لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.





وزودت عدد من دول حلف الناتو، القوات الأوكرانية بمدافع تستخدم ذات العيار، من طراز "بي زي إيتش 2000" ألمانية الصنع، و"كراب" بولندية المنشأ؛ وكذلك مدافع "سيزار" الفرنسية.