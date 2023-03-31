بحضور الرئيس.. 5 رسائل من خطيب مسجد المشير عن الجندي المصري

في ذكرى العاشر من رمضان

وجه الشيخ الشحات العزازي، خطيب الجمعة الثانية من رمضان، والتي نقلت من رحاب مسجد المشير طنطاوي، احتفالاً بذكرى العاشر من رمضان، عدة رسائل إلى الجندي المصري، وذلك في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات الدولة والقوات المسلحة.

ذكرى العاشر من رمضان

وقال العزازي في خطبة الجمعة الثانية من رمضان، إن هذا اليوم يوم من أيام الله، نذكر فيه نصر الله لنا وإعزاز الله لأمتنا، فهي أمة استعانت بربها فكان الله لها معينا، واستقوت بالله فكان الله معها نصيرا، وذلك في حرب العاشر من رمضان، موضحا أن أمتنا آمنت بربها واستمدت وآمن رجالها بوطنهم وأعدوا، فلما آمنوا واستعدوا جاء النصر من عند الله، فيقول الله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ).

وأشار إلى أن الجندي الذي آمن بالله ربا وأطاع قادته وأعد عدته، انتقل من ملائكية في شهر رمضان هجر فيها الطعام والشراب طاعة للواحد الديان، فصارت ملائكة تمشي على الأرض أعانتهم ملائكة من السماء فالتقوا على غرض أن يحرروا أرضا عزيزة غالية، تجلى عليها رب العالمين وما تجلى لبلد، وخطى فيها الأنبياء فأطاعوا الواحد الأحد، فرفع الله لهم الراية ورد بهم الكرامة.

وتابع: "أراد أهل الضلال أن يدنسوا أرض التجلي وما كان لها ذلك وفيها أبطال، فقيد الله جنداً كأن الله جعلهم أُسداً ونسورا، فكان الجد المصري الذي شهد هذه الحرب، ليقول لحفيده: جدك الميمون هنا خطى فكبر، دفع العدو فحرر، فاخطوا يا ولدي عليها وعمر"، دمتم خير جند، حفظتم مدى الدهر، فكل عرض حفظه الله بكم يدعوا لكم، كل بيت صانه الله بكم يدعوا الله لكم، كل أم حفظتم عرضها وصنتم أرضها، كل شهيد ضحى بدمه يناديكم من جنة ربكم حفظتم وأجرتم وعلى العهد دمتم، دمتم صادقين محفوظين.

حضر خطبة الجمعة الثانية من رمضان، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد محتار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وبدأت شعائر الجمعة الثانية من رمضان بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وخطيبا الدكتور الشحات العزازي من علماء الأوقاف، وذلك تحت عنوان:"الصوم وأثره في تربية النفس".