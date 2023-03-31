موعد مباراة الزمالك ضد المريخ السوداني في وداع دوري الأبطال

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره المريخ السوداني، اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني والقنوات الناقلة



تنطلق مباراة الزمالك والمريخ السوداني في تمام التاسعة مساء "بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4، و OnTime Sports (الأرضية)

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المريخ

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عبدالله جمعة - محمود الونش - حسام عبدالمجيد - سيد نيمار

خط الوسط: محمد اشرف روقا - عمرو السيسي - سيف جعفر

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد سيد زيزو

ويعد لقاء الليلة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للزمالك والمريخ، حيث ودع الفريقين بطولة دوري أبطال إفريقيا رسميا، قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ويتولى أحمد عبد المقصود مهمة القيادة الفنية لفريق الزمالك في مباراة اليوم، بعد إقالة البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تدريب الفريق بسبب تدهور النتائج.