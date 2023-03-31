الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد ضباطه بقصف إسرائيلي على دمشق

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، مقتل أحد ضباطه في قصف إسرائيلي استهدف أطراف العاصمة السورية دمشق فجر اليوم.

ونعى الحرس، في بيان، الضابط "ميلاد حيدري" أحد مستشاريه في سوريا، متعهدا بالرد على ما وصفها بـ"الجريمة" الإسرائيلية.

واكتفى الحرس الثوري في بيانه بوصف ميلاد حيدري بـ"أحد المستشارين والضباط في الحرس الثوري الإيراني بسوريا"، دون الإشارة إلى الرتبة العسكرية التي يحملها.

وكان موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني كشف في وقت سابق أن "أحد المستشارين العسكريين من قوات الحرس الثوري قتل جراء هجوم شنته الطائرات الإسرائيلية على أطراف العاصمة دمشق خلال الساعة الماضية".

كما كتب سجاد مهتري طاهري، أحد مراسلي هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "استشهد ميلاد حيدري، أحد المستشارين العسكريين للحرس الثوري الإيراني، اليوم في الهجوم الإسرائيلي على أطراف مدينة دمشق بسوريا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن ثاني هجوم جوي إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق خلال الـ 48 ساعة الماضية.

واستهدفت هذه الهجمات مواقع الجيش السوري والقوات الموالية للحرس الثوري الإيراني، فيما نددت وزارة الخارجية الإيرانية بهذه الهجمات.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية، فقد اعترض الدفاع الجوي للجيش السوري ودمر عددًا من الصواريخ التي تم إطلاقها.