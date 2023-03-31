عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد ضباطه بقصف إسرائيلي على دمشق

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد ضباطه بقصف إسرائيلي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، مقتل أحد ضباطه في قصف إسرائيلي استهدف أطراف العاصمة السورية دمشق فجر اليوم.

 

ونعى الحرس، في بيان، الضابط "ميلاد حيدري" أحد مستشاريه في سوريا، متعهدا بالرد على ما وصفها بـ"الجريمة" الإسرائيلية.

 

واكتفى الحرس الثوري في بيانه بوصف ميلاد حيدري بـ"أحد المستشارين والضباط في الحرس الثوري الإيراني بسوريا"، دون الإشارة إلى الرتبة العسكرية التي يحملها.

 

وكان موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني كشف في وقت سابق أن "أحد المستشارين العسكريين من قوات الحرس الثوري قتل جراء هجوم شنته الطائرات الإسرائيلية على أطراف العاصمة دمشق خلال الساعة الماضية".

 

كما كتب سجاد مهتري طاهري، أحد مراسلي هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "استشهد ميلاد حيدري، أحد المستشارين العسكريين للحرس الثوري الإيراني، اليوم في الهجوم الإسرائيلي على أطراف مدينة دمشق بسوريا".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن ثاني هجوم جوي إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق خلال الـ 48 ساعة الماضية.

 

واستهدفت هذه الهجمات مواقع الجيش السوري والقوات الموالية للحرس الثوري الإيراني، فيما نددت وزارة الخارجية الإيرانية بهذه الهجمات.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية، فقد اعترض الدفاع الجوي للجيش السوري ودمر عددًا من الصواريخ التي تم إطلاقها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 رمضان

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

2750 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

محمد سعد يرد لأول مرة على فيديو خناقته المسرب داخل اللوكيشن

60 جنيهًا مرة واحدة .. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

الرئيس السيسي يوقع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات وزيادة الحوافز والمعاشات

بعد قرار المركزي .. اعرف أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

ترشيحاتنا

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد ضباطه بقصف إسرائيلي على دمشق

خالد عبدالغفار: فحص وتقديم التوعية لـ35 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

فيه تُفَتَّح أبواب السماء| علي جمعة يعدد مناقب العاشر من رمضان عند المسلمين

أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة أجرة بملاكي في طريق مطروح إسكندرية

خطيب المسجد النبوي: الله علمنا خير الساعات والأيام والشهور

الكرملين يحذر من إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحركة واحدة.. تخلصى من كل المواد الضارة في الأرز

أجنبي برأس خنزير وجسد رجل يثير جدلا عبر تيك توك.. اعرف السر

سعر عباءة هيفاء وهبي الرمضانية يثير الجدل| رقم خرافي

3 أجزاء بالجسم تشير للإصابة بـ مرض الكبد الدهني.. احذر

فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي..فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 10| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو

حضره مئات المسلمين.. رفع الأذان داخل كنيسة مانشستر وإفطار جماعي

الأهلي والهلال.. 3 تحركات رسمية من نادي القرن وفرمان من كولر قبل المباراة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ