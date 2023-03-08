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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة لا تغتفر..الحرس الثوري الإيراني مستعد لكشف المتورطين في قضية تسميم الطالبات

تسميم الطالبات في
تسميم الطالبات في إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني استعداده في الكشف عن المتورطين في قضية تسمم الطالبات التي انتشرت في البلاد.

وحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، قال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي في خطاب وجهه إلى وزير الأمن بمناسبة اليوم الوطني لمنتسبي وزارة الأمن: "إن صون اقتدار وصلابة إيران الفريد، والذي شكل طوال العقود الأخيرة هدفا استراتيجيا لنظام الهيمنة والصهيونية، وما يجري اليوم عبر جريمة تسمم الطالبات التي لا تغتفر، يأتي ضمن هذه المحاولات البغيضة، والتي تقتضي كما هو معهود، ببذل الهمم والتحلي بالإرادة الثورية الصلبة والحازمة من جانب الوسط الاستخباري في البلاد، وخاصة دور وزارة الأمن ومنظمة استخبارات الحرس الثوري، لمواجهة هذا التحرك".

وأكد استعداد قوته من أجل تقديم كافة أنواع الدعم والتعاون مع وزارة الأمن لتعزيز ركائز القوة والأمن داخل البلاد، والتركيز بنحو خاص على تنفيذ تعليمات قائد الثورة ومطالب الشعب الايراني الأبي والواعي فيما يخص تسريع وتائر المتابعة الجادة لظاهرة تسمم طلبة المدارس الأبرياء والتصدي للعناصر التي تريد زعزعة الاستقرار وافتعال التوترات داخل البلاد.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أقر في وقت سابق، بواقعة تسميم طالبات إيرانيات في الأشهر الأخيرة، واعتبرها "جريمة لا تغتفر"؛ وذلك وسط انتشار تسمم مشتبه به في جميع أنحاء البلاد مع إدخال مئات الفتيات إلى المستشفيات.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن خامنئي قوله "على السلطات أن تتابع بجدية قضية تسميم الطلاب. هذه جريمة لا تغتفر".

وأكد خامنئي أنه "يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة".

واتهم خامنئي جناة لم يسمهم في جريمة تسميم الطالبات.

ايران الحرس الثوري الإيراني علي خامنئي المتورطين في قضية تسمم الطالبات تسمم الطالبات الطالبات

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