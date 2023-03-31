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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 30 فتاة.. مفهوم القيم الأخلاقية في ندوة لشباب ورياضة الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة قامت إدارة أندية الفتاة والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن الأخلاق والصفات الحميدة وذلك بمركز شباب الحسينية وبمشاركة 30 فتاة من عضوات نادي الفتاه والمرأة بمركز الشباب.

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وأوضح أن الوزارة كلفت حسين جاد مدرب تنمية مهارات، لتقديم الندوة والتي أوضح فيها أن القيم الأخلاقية من أهم الركائز التي تبنى عليها المجتمعات وتقام عليها الأمم واستعرض أمثله للقيم الأخلاقية المفقودة كالصدق والكرم والحياء والايثار ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإكرام الجار والإعانة على النوائب وبين أسباب تراجع القيم الأخلاقية في المجتمع كضعف الوازع الديني عند الأفراد والتأثر بالتكنولوجيا ( السوشيال ميديا) والإعلام وسرعة تطور الحياة وغلبة المصالح الفردية على المصالح العامة وكذلك الصحبة السيئة وتأثر الصديق بالطباع السيئة لدى اصدقاء السوء وأوضح سبل بناء وتعزيز القيم الأخلاقية كالتنشئة الأسرية السوية والنظام التعليمي المتكامل الذي يركز على حاجات الطفل النفسية والعقليةويجعل القيم الأخلاقية هدفاً من أهدافه.

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