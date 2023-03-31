المفروض مفيش قلق.. تعليق عمرو أديب علي مباراة الأهلي والهلال

علق الاعلامي عمرو أديب علي تواجد الجماهير في مباراة الأهلي والهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وكتب عمرو اديب من خلال حسابه الشخصي تويتر :" هو المفروض مايكنش فيه أي قلق من مباراه الهلال .. عدد الجمهور كبير عادي كل العالم بيعمل كده ومفيش مشاكل.. مشاكل الماتش اللى فات عادي برضه الناس على ارضنا وحنعاملهم بالأصول والقانون .

وتابع :" ركزوا فى الماتش هو ليه كل حاجه تيجى عندنا وماتبقاش عادي وليها أكتر من تخريجه وأكتر من احتمال ".

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء غدا باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.