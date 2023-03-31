عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المفتي يكشف المقاصد الخمسة للشرعية ويؤكد ضرورة الحفاظ عليها

صدى البلد

قال الدكتور إنه يجب على المسلم أن يحافظ على المقاصد الشرعية التي تتمحور حول حفظ 5 أشياء: «الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض التي تعني الكرامة الإنسانية، والأموال».

 

ولفت شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كل يوم فتوى» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المقاصد الشرعية تعلم على رسم ملامح النظام العام وحفظ حقوق الإنسان وتحقيق المصالح الحقيقية، الأمرلا الذي أوجبتها الملل والعقول السليمة، ومراعاتها في كل الإجراءات والتشريعات.

 

ونوه المفتي أن الإسلام جاء بمنهجٍ متوازنٍ متضافر من دون تنافر أو تناقض، وقد شرع كل ما للإنسان من صلاح فيه، ودرء عنه كل ما هو مفسد وضار، معلقا: "أي مجتمع لا يُحافظ فيه على هذه المقاصد الخمسة هو مجتمع على حافة الانهيار إن لم يكن منهارًا بالفعل".

 

حفظ النفس

واختتم مفتي الجمهورية: الإسلام دعا إلى المحافظة على الإنسان؛ فجعل حفظ النفس من مقاصده الكلية التي جاءت الشرائع لتحقيقها، وارتقى بهذه المقاصد من مرتبة الحقوق إلى مقام الواجبات، فلم تكتف الشريعة الغراء بتقرير حق الإنسان في الحياة وسلامة نفسه، بل أوجبت عليه اتخاذ الوسائل التي تحافظ على حياته وصحة بدنه وتمنع عنه الأذى والضرر.

https://www.youtube.com/watch?v=Sl2f6d5TrWI

مفتى الجمهورية حقوق الإنسان المفتي قناة صدي البلد التشريعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

2750 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

نجم منتخب مصر.. تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في رامز نيفر آند

محمد سعد يرد لأول مرة على فيديو خناقته المسرب داخل اللوكيشن

تُصرف غدا .. 3 هدايا من الدولة للموظفين والمعاشات بعد رفع الفائدة

ترشيحاتنا

إمام عاشور الضحية التاسعة لرامز جلال

أسعار 32 سلعة تموينية تصرف من غدا السبت 1 أبريل 2023

كيف ينجو الإنسان من الأفكار المتطرفة.. المفتي يوضح| فيديو

الرئيس : الشعب يقدر جهود وتضحيات القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر

3 لاعبين يدعمون الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

مندوب الإمارات بمجلس الأمن: النزاع في أوكرانيا دمر حياة المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض اوع تستهين بها تنذر الإصابة بأمراض القلب

بمكياج لافت.. منة فضالي تخطف الأنظار على إنستجرام بجمال ملامحها

بتخفي العين من طولها.. شاهدي أغرب صياحات الرموش الصناعية.. صور

الحق نفسك .. اكتشف علامات الأزمة القلبية والموت المفاجئ

فيديو

هل لها علاقة بالسحر؟.. كشف لغز دمية داخل كفن معلقة على ظهر ميكروباص

حقيقة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح .. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي..فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 10| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ