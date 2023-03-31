المفتي يكشف المقاصد الخمسة للشرعية ويؤكد ضرورة الحفاظ عليها

قال الدكتور إنه يجب على المسلم أن يحافظ على المقاصد الشرعية التي تتمحور حول حفظ 5 أشياء: «الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض التي تعني الكرامة الإنسانية، والأموال».

ولفت شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كل يوم فتوى» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن المقاصد الشرعية تعلم على رسم ملامح النظام العام وحفظ حقوق الإنسان وتحقيق المصالح الحقيقية، الأمرلا الذي أوجبتها الملل والعقول السليمة، ومراعاتها في كل الإجراءات والتشريعات.

ونوه المفتي أن الإسلام جاء بمنهجٍ متوازنٍ متضافر من دون تنافر أو تناقض، وقد شرع كل ما للإنسان من صلاح فيه، ودرء عنه كل ما هو مفسد وضار، معلقا: "أي مجتمع لا يُحافظ فيه على هذه المقاصد الخمسة هو مجتمع على حافة الانهيار إن لم يكن منهارًا بالفعل".

حفظ النفس

واختتم مفتي الجمهورية: الإسلام دعا إلى المحافظة على الإنسان؛ فجعل حفظ النفس من مقاصده الكلية التي جاءت الشرائع لتحقيقها، وارتقى بهذه المقاصد من مرتبة الحقوق إلى مقام الواجبات، فلم تكتف الشريعة الغراء بتقرير حق الإنسان في الحياة وسلامة نفسه، بل أوجبت عليه اتخاذ الوسائل التي تحافظ على حياته وصحة بدنه وتمنع عنه الأذى والضرر.

https://www.youtube.com/watch?v=Sl2f6d5TrWI