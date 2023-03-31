عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إمام عاشور الضحية التاسعة لرامز جلال

أمام عاشور
أمام عاشور

حل إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، ضيفًا على برنامج رامز نيفر إند، اليوم الجمعة، ليكون الضحية التاسعة مع رامز جلال.

txt

رامز لـ نسرين أمين: هجبلك حقك من مصطفى شعبان

txt

هجيبلك حقك من مصطفى شعبان.. أبرز لقطات نسرين أمين مع رامز جلال

طرح الفنان رامز جلال، برومو برنامج المقالب الخاص به «رامز نيفر ايند»، والمنتظر عرضه عبر قنوات mbc الفضائية، في شهر رمضان المقبل، عقب الإفطار مباشرة.


وظهر في برومو البرنامج عدد من النجوم، ومن بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبان في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه.

عندما طرح الفنان رامز جلال، برومو برنامج المقالب الخاص به «رامز نيفر ايند»، والذي يعرض عبر قنوات mbc الفضائية، في شهر رمضان عقب الإفطار مباشرة.


وظهر في برومو البرنامج عدد من النجوم، من بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبانا في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه.


تفاصيل برنامج رامز جلال

يُذكر أن برنامج "رامز نيفر إند" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، ويُشارك فيه هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحقق برومو البرنامج مُشاهدات وأرقاما قياسية بعد ساعات من عرضه.

 

رامز نيفر ايند امام عاشور الزمالك رامز جلال الفنان احمد السقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

رغم الوداع.. المريخ السوداني يفجر مفاجأة قد تقلب الموازين بمجموعة الزمالك

2750 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

نجم منتخب مصر.. تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في رامز نيفر آند

محمد سعد يرد لأول مرة على فيديو خناقته المسرب داخل اللوكيشن

تُصرف غدا .. 3 هدايا من الدولة للموظفين والمعاشات بعد رفع الفائدة

ترشيحاتنا

إمام عاشور الضحية التاسعة لرامز جلال

أسعار 32 سلعة تموينية تصرف من غدا السبت 1 أبريل 2023

كيف ينجو الإنسان من الأفكار المتطرفة.. المفتي يوضح| فيديو

الرئيس : الشعب يقدر جهود وتضحيات القوات المسلحة دفاعًا عن أمن مصر

3 لاعبين يدعمون الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

مندوب الإمارات بمجلس الأمن: النزاع في أوكرانيا دمر حياة المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض اوع تستهين بها تنذر الإصابة بأمراض القلب

بمكياج لافت.. منة فضالي تخطف الأنظار على إنستجرام بجمال ملامحها

بتخفي العين من طولها.. شاهدي أغرب صياحات الرموش الصناعية.. صور

الحق نفسك .. اكتشف علامات الأزمة القلبية والموت المفاجئ

فيديو

هل لها علاقة بالسحر؟.. كشف لغز دمية داخل كفن معلقة على ظهر ميكروباص

حقيقة تعاقد برشلونة مع محمد صلاح .. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي..فيديو

درجات الحرارة تصل لـ 10| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ