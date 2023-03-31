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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأجهر الحلقة 9: عمرو سعد يهرب من العصابة بعد خطفه في كينيا

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل «الأجهر» للنجم عمرو سعد، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة.

ومن أبرز ما حدث من تفاصيل الحلقة التاسعة،  بيع «جميله- ناهد السباعى وشقيقها؛ عماد- نور النبوى»، لعفشهم حتى يحصلون على أموال مقابل ذلك، حتى يستطيعون أن يستأجروا شقة أخرى يسكنوا فيها.

وعلى الصعيد الآخر تم خطف «مصطفى الأجهر- عمرو سعد وصديقه الويشى»، خلال معاينة البضاعة في جمهورية كينيا، وقال "مصطفى الأجهر" لصديقه "الويشى" ألا يخاف، ثم انتقلت عدسة الأب الروحى للعمل ياسر سامى مرة أخرى إلى مشهد مناقشه مع أحد الرجال مع «سعداوى- سيد رجب»، ليحاوره فمن هو المتسبب فى قتل ذراعك اليمين المقرب لك أثناء سرقة فلوسك، فمن هو المتسبب فى كل ذلك فتوضح على ملامح وجه «سعداوى- سيد رجب» بأنه على ثقه متناهية بأنه يعلم من هو السارق والقاتل الحقيقى سوياً، ولكن يرفض أن يفصح عنه وهذا ما سوف تكشفه الأحداث المقبله.

ونجح عمرو سعد في الهروب هو وصديقه من العصابة، بحيله زكية منه ولكنه ترك لهم الأموال التى كانت معه، حتى ينشغلون بها.

جدير بالذكر بأن مسلسل «الأجهر» يضم كوكبه ونخبه من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، درة، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، انوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفه عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمه وفاء عامر وأشرف عبد الغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من  تأليف ورشه ملوك المكونة من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.

ناهد السباعي وفاء عامر عمرو عبد الجليل عمرو سعد سارة سلامة خالد زكي سيد رجب محمد جمعة ياسر سامى مسلسل الأجهر

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