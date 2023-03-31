الإفتاء: الحماة ليست من الأرحام.. وعلى الزوجة أن تكون على علاقة طيبة بها

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أن الكثير يشتكي من أنه يصل الرحم مع أقربائه في الوقت الذي لا يصل أقاربه الرحم معه، محذرًا من قطع الرحم حتى لو أصبحت صلة الرحمة والود من ناحية واحدة.

وأضاف ممدوح خلال لقائه مع برنامج «من القلب للقلب»، على قناة «إم بي سي مصر»، «الحماة» ليست من الأرحام، لكن لابد من أن تكون الزوجة علاقتها طيبة مع حماتها وتحافظ على المسافة الآمنة بينها وبين أسرة زوجها حتى لا تحدث مشاكل.

وتابع: أن صلة الرحم لابد أن تكون لوجه لله، ولا نقطع الرحم حتى لو أقاربنا لم يصلوا الرحم.