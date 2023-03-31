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رئيس التحرير
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ديني

عميد كلية الشريعة والقانون:الصوم يعلم المسلم ضبط النفس والبعد عن الغيبة والنميمة

الدكتور عطا السنباطي
الدكتور عطا السنباطي

قال الدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن رمضان شهر الهداية، كرمَّه الله بنزول القرآن فيه، والقرآن كما ذكر ربنا فيه هدى ونور، فقد جاء كتاب الله هداية للناس، والإنسان مطالب بالإيمان أولا بالله ثم يتفرع عن هذا الإيمان العبادات وهي الجانب العملي التطبيقي للإيمان، لها ثمرة وحصاد ونتيجة، نتيجتها الأخلاق وضبط النفس والكثير من الفوائد التي تسعد حياة المؤمن.

وأضاف فضيلته خلال درس التراويح بالجامع الأزهر في الليلة العاشرة من شهر رمضان المبارك أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة تطهر وتزكي النفس والمال وتمنع أمراض مجتمعية كثيرة، فكل عبادة من العبادات لها حصاد لا بد أن يشعر به المسلم، وإذا وجد المسلم أن عبادته ليس لها ثمرة عليه فعليه أن يراجع نفسه، والصوم عبادة ثمرتها التقى: {ۡلَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ}، فالصوم يعلم المسلم ضبط النفس طوال الوقت، فيضبط نفسه عن الكذب والغش والخديعة والغيبة والنميمة التي يقع فيها الكثير.

ويباشر الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).

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