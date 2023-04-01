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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

إجازة رسمية أسبوع للوقوع في الحب.. قصة قرار صيني غريب

حبيبان في الصين -
حبيبان في الصين - © AFP / STR

شجعت تسع كليات الطلاب على استغلال أسبوع إجازتهم في أبريل للعثور على رفيق، ليحصل الطلاب الصينيون على إجازة لـ "الوقوع في الحب".

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” منحت مجموعة من الكليات في الصين طلابها إجازة لمدة أسبوع في أبريل بهدف صريح هو الاستمتاع بالهواء الطلق والعثور على حبيب.

ومن بين هذه الكليات، كليات مهنية لوظائف في صناعة الطيران ، بما في ذلك الطيارون والمضيفات ومراقبو الحركة الجوية، وأعلنت كلية ميانيانج المهنية للطيران في بيان في 23 مارس : "تطبق المدرسة نظام إجازة الربيع على أمل أن يتمكن الطلاب من تعلم حب الطبيعة ، وحب الحياة ، والاستمتاع بالحب".

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 وشجعت الطلاب على "الخروج من الحرم الجامعي ، تواصل مع الطبيعة ، وبقلبك اشعر بجمال الربيع ".

في بيانها الخاص ، قالت كلية تشينجداو المهنية لتكنولوجيا الطيران إن الغرض من عطلة الربيع بين 1 إلى 7 أبريل هو "الاستمتاع بالزهور والوقوع في الحب".

في حين أن إعلانات الكلية لم تذكر كبار السن، لكن ربط بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ووسائل الإعلام الغربية القرار بالمخاوف المحيطة بانخفاض معدلات المواليد في الصين.

قرار غريب في الصين للبحث عن الحب

كتب أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي الصيني “ويبو”: "أنا متأكد من أن هذه مجرد محاولة أخرى لدفع الناس إلى إنجاب المزيد من الأطفال" .

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني الصيني عن انخفاض عدد السكان بمقدار 850 ألفًا في عام 2022 ، وهو أول انخفاض منذ عام 1962. وأظهرت البيانات معدل مواليد منخفضًا قياسيًا وأعلى معدل وفيات منذ عام 1976. في أكتوبر الماضي ، تعهد الرئيس شي جين بينج بـ "زيادة معدلات المواليد ، وخفض تكاليف الحمل والولادة وتربية الأطفال والتعليم ".

بالإضافة إلى البحث عن الرومانسية ، سيظل أمام الطلاب عمل جامعي يقومون به خلال أسبوع إجازتهم، ومن المعروف ان عطلة الربيع الت يتحمل اسم عطلة الحب، هي استكمال لعطلة الصين السنوية التي تستغرق يومًا واحدًا في زيارة القبور ، والمعروفة باسم مهرجان “تشينغمينغ”، والتي تصادف يوم 5 أبريل من هذا العام. 

مهرجان تكنولوجيا الصين اجازة للوقوع في الحب

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