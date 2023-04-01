أسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم السبت 1 أبريل

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية على مدار تعاملات الأسبوع فيما استقر الدولار في بنوك مصر والأهلي والمركزي.

ويرصد موقع "صدي البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 1 أبريل 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم عند 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم لنحو 33.28جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع مقارنة 33.43 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 25 قرش.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 37.80جنيه للشراء و 38.19جنيه للبيع مقارنة 37.92جنيه بزيادة 27 قرش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم نحو 33.42جنيه للشراء و33.80جنيه للبيع مقارنة 33.69 جنيه بارتفاع 11 قرش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 33.28جنيه للشراء و33.68جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 37.80جنيه للشراء و 38.19جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم نحو 33.42جنيه للشراء و 33.80جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي عند 30.84جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 33.54جنيه للشراء و33.66 جنيه للبيع مقارنة 33.29 جنيه بارتفاع 37 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 38.04جنيه للشراء و 38.18جنيه للبيع مقارنة 37.84 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بإرتفاع 34 قرش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم نحو 33.70جنيه للشراء و33.81جنيه للبيع مقارنة 33.62جنيه بارتفاع 19 قرش .

رفع سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، يوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والأقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.