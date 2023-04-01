الصفارة الحلقة 9 .. آية سماحة تطلب الطلاق من أحمد أمين

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "الصفارة" العديد من الأحداث المشوقة، حيث تزوج أحمد أمين، من آية سماحة، ولكنه غير سعيد في زواجه منها.

واهتمت شيرين بالأكل، حيث اصبح جسدها بدين، ولا تهتم بشكلها، وتطلب شيرين "آية سماحة" الطلاق من شفيق ويقرر استخدام الصفارة للهروب من الموقف لكنه يجد رسالة من شيرين رضا على الواتساب لينتظر ويغير خطته.



يذكر أن نشر طه الدسوقي صورة لفريق عمل المسلسل تم التقاطها فى نهاية التصوير وعلق عليها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فركش مسلسل الصفارة .. يارب يكملها بالخير ويعجبكم المسلسل شكرا لكل الناس الجميلة دي واحد واحد وحابب اشكر بشكل خاص أخويا الكبير وأستاذي أحمد أمين، والمخرج اللي دايما مطمني علاء إسماعيل و الكتاب الشاطرين أوي سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش واللي ورا شكل الشخصيات اللي شوفتوها وهتشوفوها ستايلست عبير البدراوي والماكيير أحمد مصطفى والكوافير سالم معروف.





مسلسل الصفارة

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، ويشارك في بطولته إنعام سالوسة وطه الدسوقي وسامية الطرابلسي، محمود البزاوي، آية سماحة.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة : سارة هجرس ، شريف عبدالفتاح ، عبدالرحمن جاويش، إنتاج: MediaHub - سعدي جوهر.