مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

شهدت أسعار الحديد ارتفاعات علي مدار الأيام ليصل للمستهلك بنحو 40 ألف جنيه للطن بعد الزيادات الأخيرة ، فيما انخفضت سعر الأسمنت طفيفا.

وينشر موقع "صدى البلد"، مواد البناء “ الحديد والأسمنت” في مصر،اليوم السبت 1 أبريل 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .



ونستعرض أسعار مواد البناء اليوم السبت على النحو التالي:

أسعار الحديد في مصر

سجل سعر حديد عز اليوم السبت 39000جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم عند 39000جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم 38800جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم 38800جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم 38500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم 38500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم 38500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم نحو 38000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم نحو 38000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم نحو 38500جنيه للطن الواحد



بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 38000 جنيه للطن الواحد



أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم:

تراجعت أسعار الأسمنت في مصر بقيمة تتراوح مابين 20 الي 30 في الطن الواحد .



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1950جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1920جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم 1900جنيه للطن .



وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم 1920جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم 1850 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم 1860جنيه للطن.



استقر سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1930جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم 1970جنيها للطن.

وسجل أسمنت المصريين اليوم 1890جنيها للطن.



وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم 1840 جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.