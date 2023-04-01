السكة الحديد تفتح باب الحجز لقطارات عيد الفطر 2023.. تعرف على المواعيد

تفتح الهيئة القومية لسكك حديد مصر باب الحجز لقطارت عيد الفطر المبارك ٢٠٢٣ بدءا من الغد الأحد ٢ أبريل.

مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر



وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد حجز تذاكر قطارات السفر المتجهة للوجه القبلي، والتى من المقرر أن يبدأ الحجز عليها من الساعة الثامنة صباحا للمسافرين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ حجز تذاكر القطارات قبل ميعاد السفر بنحو 14 يوما وفقاً لجدول مواعيد هيئة السكة الحديد.



وفي النقاط التالية نستعرض مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر

- تذاكر سفر 16 أبريل يتم حجزها 2 أبريل

- تذاكر سفر 17 أبريل يتم حجزها 3 أبريل

- تذاكر سفر 18 أبريل يتم حجزها 4 أبريل

- تذاكر سفر 19 أبريل يتم حجزها 5 أبريل

- تذاكر سفر 20 أبريل يتم حجزها 6 أبريل

- تذاكر سفر 21 أبريل يتم حجزها 7 أبريل