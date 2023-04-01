حلمي بكر يدفع 50 ألف جنيه من مصروفات علاجه لـ الموسيقيين

دفع الموسيقار حلمي بكر، مبلغ وقدره 50 ألف جنيه مصري، لخزينة نقابة المهن الموسيقية، بنسبة 50% من إجمالي مصروفات علاجه.

وقام الفنان مصطفى كامل، بعرض صورة لإيصال تحصيل المبلغ من الموسيقار حلمي بكر، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر لنقابة المهن الموسيقية.

مستند نقابة المهن الموسيقية

حلمي بكر على كرسي متحرك

ظهر الموسيقار حلمي بكر، جالسا على كرسي متحرك، خلال اجتماع الجمعية العمومية المصغر لنقابة المهن الموسيقية، يوم الجمعة 31 مارس، برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل.

وأثار حلمي بكر، القلق حوله بعد ظهورها جالسا على كرسي متحرك لأول مرة، لكنه أصبح مجهد من ومتعب من السير على قدمه.

وظهر الموسيقار حلمي بكر، يوم الجمعة 31 مارس، في اجتماع الجمعية العمومية المصغر لنقابة المهن الموسيقية، والذي يستعرض كافة الأمور الإدارية للنقابة في فترة تولي الفنان مصطفى كامل.

وظهر حلمي بكر، في اجتماع الجمعية العمومية بصفته نقيبا شرفيا للموسيقيين، ويعد هذا أول ظهور رسمي له بعد وعكته الصحية الأخيرة.

اجتماع مصطفى كامل مع الجمعية العمومية

عقد الفنان مصطفى كامل النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية اجتماع الجمعية العمومية المصغرة لجميع مجالس الفروع بالاقاليم فقط بعد تناول الإفطار.



ومن المقرر عرض كافة المصروفات والايرادات ، وسوف يتضمن الاجتماع موقف النقابة المالى وخطة النقيب المستقبلية للنقابة والموسيقيين .

وتضمنت المنصة حضور الفنان مصطفى كامل النقيب العام وأعضاء مجلس إداره النقابة الأم.

وتم عرض كل فاعليات الاجتماع عبر شاشات عرض وأكد طارق مرتضى، المستشار الاعلامى لنقابة الموسيقيين على الميعاد الجمعة ٩ رمضان .