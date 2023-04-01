الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

شهدت الحلقة التاسعة من المسلسلات التي تعرض ضمن موسم دراما شهر رمضان 2023 ، العديد من التطورات والأحداث، وخلال السطور التالية، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضه خلالها.

جميلة :

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل جميلة العديد من الأحداث ومنها قيام زوج شيري “ أحمد وفيق ” بإحراق سيارة زوج جميلة “ هاني عادل ” حتى يجعله يشك بأن زوج ايه “ هشام إسماعيل ” بأنه من وراء هذا الفعل بعدما اقتحم منزله ببلطجية .

كما شهدت الأحداث قيام زوج شيري “ أحمد وفيق ” بالزواج سرا من نيرمين “ عبير صبري ” ، الا انه زوجته بدأت تشك في الأمر بعدما اكتشفت كذبه عليها .

رسالة الإمام :

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 9 تطورا جديدا فى الأحداث، حيث يتشاجر عدد من الناس مع بعضهم البعض وهو الأمر الذى يغضب ابن الوالى الذى يواجه الجروى "نضال الشافعى" قائد القوات ويطالبه بضرورة السيطرة على أعمال الشغب.

كما يطالب ابن الوالى من مساعده أن يتوجه إلى الإمام الشافعى "خالد النبوى" ويخيره إما الوقوف معه أو يكون ضد اوامره وقراراته خاصة أنه لم يظهر الشافعى منذ قتل شكلب "أحمد عبد الله محمود" مساعد قائد الأحواف وقرر أن يعتكف فى منزله.

وفى مشهد آخر تشتعل النار فى غرفة الإمام الشافعى وتلتهم الكتب والرسائل التى كان يقوم بجمعها ويظهر الإمام الشافعى ملقيا على الأرض.

جعفر العمدة :

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل جعفر العمدة ؛ زيارة زينة لوالدها في السجن والذي اشتكى من المعاملة والطريقة، وأنه لن يتكيف على هذا الوضع؛ وفي ظل بكاء زينة على وضع والدها شاهدتها والده دلال اثناء زيارتها لابنها.



وذهب جعفر العمدة إلى منزل سيف ؛ حيث تناول الغداء معه هو ووالدته.

وزادت والدى سيف من شكوك جعفر العمدة أن سيف هو ابنه بعدما وجهت له لوم لتقول له أنت مصاحب عيل قد ابنك ليه ؛ ليرد " بحسه زي ابني" لتخبره بنبرة صوت عالية "مش ابنك ".

وتنتهي الحلقة على ذهاب محمد رمضان إلى الإسكندرية لمعرفته مكان بلال شامة .

عملة نادرة :

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل عملة نادرة، صراع كبير بين عبد الجبار وابنته أنس بعد معرفته أنها تسببت في هرب عبيدة من قبضته.

تثور أنس على عادات و تقاليد والدها و تخبر الجميع بصوت مسموع يكاد يصل لوالدها و هي تتحدث عن ظلمه.



يخبر عطية أبو عصايا اخوه الكبير و عصام ان عبد الجبار السبب في خطف عبيدة و ان أنس من هربته، يقابلها عصام و يعاتبها على ما فعلت و ترد عليه بفتور و قوه و تطلب منه انهاء علاقتهم بعد وعدها لوالدها.



يقترح عادل على والدة عطية اقصاء عمه حسن أبو عصايا من منصبه كونه من وجهة نظر عادل طيب القلب و لا يستطيع التحكم في الأمور بقوة و حزم.



يجلس عبد الجبار مع الشيخ المنزلاوي يسأله عن الخطأ و الصواب و يخبره أن الناس السبب فيما وصل إليه من جبروت و الان لا يستطيع التراجع و يقول له المنزلاوي "انت تريد ان تسمع ما تريد".

الكتيبة 101 :

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الكتيبة 101 هجوم التكفيريين على قطاع 101، بسيارة مفخخة، محملة بمواد متفجرة.



وهاجم التكفيريون قطاع 101 بأكثر من سيارة، فيما قام أحد التكفيريين بتصوير الواقعة بكاميرا خاصة بهم.





وحاول الجنود التصدي لهذا الهجوم بإطلاق وابل من النيران على سائق السيارة المفخخة إلا أنه أقتحم القطاع وتم تفجير السيارة وسط الكتيبة 101.



وأستشهد فى هذه العملية الكثيرين من أبطال وجنود القوات المسلحة والتى تم الإشارة إليهم فى نهاية الحلقة.

حضرة العمدة :

تصاعدت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9، حيث اكتشف سعد أن صلاح عبدالله « أبو نهرو»، تعرض لهجوم من مجهول اقتحم منزله وضربه على رأسه وسرق الملف الخاص به.

وتوجه «سعد»، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 9، إلى رئيس مباحث «تل شبورة» والعمدة صفية الفارس، للاطمئنان علي حالة «ابو نهرو» الصحية الذي استفاق من الغيبوبة وطلب منه «دكر بط محمر».

وبعدها ذهب الفنان احمد بدير «ضرغام» إلي منزل شيخ البلد ليطمئن عليه بعدما علم بالحادث الذي تعرض له ، إلا أن «ابو نهرو» يقابله باستهزاء يعبر عن شكوكه تجاهه.

مذكرات زوج :

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 أحداثا مثيرة، حيث ذهب رؤوف الذي يجسده طارق لطفي إلى منزله ليرى أولاده وعند عودة زوجته أخبرها بأنها حرة وطلقها.

فيما غضبت هدى (جيهان الشماشرجي)، من شجار فؤاد ودمع رؤوف مما أدى إلى ذهابه إلى أحد أقسام الشرطة للتحقيق معه.

سوق الكانتو :

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الأحداث المشوقة، حيث استمرت راوية "مي عز الدين" في البحث عن طه القماش "أمير كرارة" بعد اختفائه.

وكانت مي عز الدين، على وشك بيع "الدكان الاحمر" لـ عوض "ضياء عبد الخالق"، وذلك بعد اختفاء امير كرارة وظنها انه يضحك عليها ولكن اثناء توقيع العقد اكتشفت امر القبض عليه بعد اتهامه ببيع مواد كحولية بطريقة غير مشروعة بجانب وفاة صديقه المقرب.

الكبير أوي :

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9، دخول هجرس (محمد سلام) عالم البرامج الأونلاين لاكتساب الأموال، بينما يعترض جوني هذه البرامج لأنها تتعمد إهانة مستخدميها لأنفسم.

وتظهر الفنانة آيتن عامر كضيف شرف في الحلقة 9 لمسلسل الكبير أوي 7، حيث تجسد شخصية بلوجر، تقدم محتوى تافه لكسب المال، فيقرر جوني عمل لايف لانتقاد مقدمي المحتوى بسبب تفاهته، وعدم اعتماده على شيء مفيد للجمهور.

علاقة مشروعة :

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل علاقة مشروعة، نجاح خطة بثينة وصديقتها في إبعاد مراد مكرم عنها، وتقربه من الأخيرة.

اتفقت بثينة مع صديقتها على الاقتراب من زوجها السابق وشغله للبعد عنها، وبعد محاولات متكررة نجحت الخطة.

في الوقت نفسه مازالت بثينة غير راضية عن كونها الزوجة الثانية في حياة زوجها عمرو “ياسر جلال ” وتحاول شغل وقته والدخول في تفاصيل حياته بشكل أكبر.

رشيد :

حملت الحلقة العديد من الاحداث ومنها قيام سيف “ حسن مالك ” بالتخلص من زوجته عن طريق وضع منوم لها في العصير ولم تكشف الأحداث عن مصيرهما.

اما فاروق “ أشرف عبد العفور ” فقد اعترف لرشيد “ محمد ممدوح ” بأنه بالفعل قد ارتكب جرائم السرقة الرشوه المنسوبه إليه، ثم قام بتحويل تلك الأموال إلي سبائك ذهب ، ووعده بأن يقوم بالتنازل له عنها مما برر الثروة المفاجئة التي لحقت برشيد.

ضرب نار :

توفت الحاجة صديقة " سهير المرشدي" و التي تجسد دور والده أحمد العوضي في المسلسل وذلك خلال احداث الحلقة 9.

في الوقت ذاته هجمت الشرطة للقبض على جابر الكوماندا بعد تورطه في بيع أدوية فاسدة ولكنه يستطيع الهرب من الشرطة .