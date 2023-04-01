عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتخطى مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نوال الزغبي الأسود

نوال الزغبي
نوال الزغبي

نشرت المطربة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة جذابة ولافتة. 

 

سعر فستان نوال الزغبي

 

وتألقت نوال الزغبي، بفستان قصير باللون الاسود وباكمام طوسلة وبقصة مختلفة من احد جانبي الفستان من منطقة القدم، واختارت حذاء لامع باللون الذهبي وحقيبة بنفس اللون.

 

يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

بالدولار والمصري.. سعر فستان هيفاء وهبي يتثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

 

وكان سعر فستان نوال الزغبي من ماركة DAVID KOMA ويبلغه سعره 1,529,00 دولار، اي ما يعادل 5,740 ريال سعودي، بما يعادل 144,205,410.07 جنيه مصري.

 

نوال الزغبي

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نوال الزغبي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الكشميري الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

 

كما اختارت نوال الزغبي، ترك خصلات شعؤا منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية ناعمة.

 

وأكملت نوال الزغبي إطلالتها بإكسسورات ناعمة، فقد اختارت قرطين وقلادة ناعمة باللون الذهبي.

نوال نوال الزغبي فستان نوال الزغبي سعر فستان نوال الزغبي المطربة نوال الزغبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

رقم خرافي.. سعر حقيبة بلقيس فتحي يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

تتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة الفنانة اللبنانية رزان جمال

اللون البنفسجي يسيطر.. إطلالات دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في الإعلان

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر خرافي لفستان مايا دياب اللامع

ترشيحاتنا

60 جنيهًا مرة واحدة| تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض اليوم

بخصم 60%.. إستمرار مبادرة "قافلة الخير" للأهالي في شهر رمضان بسيناء

حكاية جامع موط الكبير..تحول من مسجد عتيق لـ صرح إسلامي بالوادي الجديد

نصف قرن في خدمة الدعوة.. تفاصيل الحالة المرضية للدكتور أحمد عمر هاشم

مسلسل الهرشة السابعة الحلقة 9.. مشهد أمينة خليل ومحمد شاهين يشعل التواصل الإجتماعي

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويزو: محمد سعد سبب حماسي لـ "إكس لانس".. وهو مؤسس مدرسة الارتجال

يتخطى مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نوال الزغبي الأسود

بعد تصدرها مؤشر البحث.. الجمهور لـ نيللي كريم: كل مرة تبهرينا أكثر

اشرب كوب على الفطار لبشرة صحية.. فوائد ماء الليمون

فيديو

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ