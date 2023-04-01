يتخطى مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نوال الزغبي الأسود

نشرت المطربة نوال الزغبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة جذابة ولافتة.

سعر فستان نوال الزغبي

وتألقت نوال الزغبي، بفستان قصير باللون الاسود وباكمام طوسلة وبقصة مختلفة من احد جانبي الفستان من منطقة القدم، واختارت حذاء لامع باللون الذهبي وحقيبة بنفس اللون.

وكان سعر فستان نوال الزغبي من ماركة DAVID KOMA ويبلغه سعره 1,529,00 دولار، اي ما يعادل 5,740 ريال سعودي، بما يعادل 144,205,410.07 جنيه مصري.

نوال الزغبي

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نوال الزغبي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الكشميري الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نوال الزغبي، ترك خصلات شعؤا منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية ناعمة.

وأكملت نوال الزغبي إطلالتها بإكسسورات ناعمة، فقد اختارت قرطين وقلادة ناعمة باللون الذهبي.