مسلسل الهرشة السابعة الحلقة 9.. مشهد أمينة خليل ومحمد شاهين يشعل التواصل الإجتماعي

تمكنت الحلقة 9 من مسلسل الهرشة السابعة من تصدر مؤشرات البحث جوجل ، بعد عرضها بساعات قليلة .

وحصدت الحلقة 9 من مسلسل الهرشة السابعة اهتمام وإعجاب المشاهدين ، خاصة مشهد المواجهة الذى يجمع بين كل من الفنانة أمينة خليل ومحمد شاهين .

حيث وصف المتابعون المشهد الذى جاء فى الحلقة 9 من مسلسل “ الهرشة السابعة ” والذى جمع بين بطلى العمل محمد شاهين وأمينة خليل بالواقعي . واليكم تعليقات الجمهور:

تعليقات الجمهور عن الحلقة 9 من مسلسل “ الهرشة السابعة

تعليقات الجمهور عن الحلقة 9 من مسلسل “ الهرشة السابعة

تعليقات الجمهور عن الحلقة 9 من مسلسل “ الهرشة السابعة

تعليقات الجمهور عن الحلقة 9 من مسلسل “ الهرشة السابعة

مسلسل الهرشة السابعة

مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان،أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل الهرشة السابعة :

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الهرشة السابعة العديد من المواقف الإنسانية المؤثرة بين أبطال العمل واقتراب علاقتهما الزوجية على الانتهاء لأسباب مختلفة.

فيما يخص علاقة أمينة خليل ومحمد شاهين "آدم ونادين" فقد اتفقنا على الطلاق والانفصال بعد مصارحة قوية بينهما حول أسباب فشل زواجهما وعدم قدرتهما على التواصل في ظل تصاعد مشاعر الغيرة والشك وشعور كلا منهما بأنه منح العلاقة أكثر من اللازم.



في الوقت نفسه يستعد علي قاسم لإخبار أسماء جلال "شريف وسلمى"، أنه لديه ابنه تبلغ من العمر ١٦ عاما، بعدما سافر للتفكير بمفردهوأخذ القرار وتهيئة نفسه بأنها لن تستمر معه بعد معرفة الحقيقة.