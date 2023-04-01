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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أفعال تفضح الرجل الكاذب أمامك.. اعرفيها

علامات واضحة تكشف
علامات واضحة تكشف الرجل الكاذب  

تشعر أحيانا المرأة بأن الرجل يكذب علبها بشكل مستمر، إلا أنها لا تستطيع التأكد من ذلك، ولكن يمكن لمتابعة لغة الجسد فيمكن ملاحظة بعض العلامات التي تؤكد أن الرجل يكذب عليكي.

 

علامات واضحة تكشف الرجل الكاذب

 

وفي علم لغة الجسد قد يكشف الشخص الكاذب بنسبة 95% عن طريقة حركاته وانفعالاته، ويمكن لبعض الحركات أن تكشف بأن الرجل يكذب.

 

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وقدم موقع “بولد سكاي” الهندي، بعض العلامات التي بطلق عليها لغة الجسد، و التي يمكن بها كشف الرجل بأنه يكذب عليكي، ومن أبرزها :

_ عدم النظر في العين مباشرة؛ حيث يلتفت الرجل بعينه حول الغرفة والاشياء الموجودة بداخلها، وذلك لأن العين هي المؤشر الإيجابي لتحديد صدق الشخص أم كذبه.

 

علامات واضحة تكشف الرجل الكاذب

 

_ التعرق أو الحركة بشكل مفاجئ، مثل: الوقوف فجأة أو وضع ساق على الأخرى فجأة.

_ عدم الإجابة على الأسئلة المباشرة بل يحاول التهرب منها.

_ زيادة توتره عن طريق شبك الأصابع والعض على الشفاه.

_ زيادة ملحوظة في ضربات القلب خاصة مع إلقاء الأسئلة المباشرة عليه، وهو ما يظهر مع اخذ النفس بشكل عميق عند الإجابة على سؤالك.

 _ عدم التحدث بالطريقة المعتادة، وإنما تجد المرأة بأن الرجل بدأ يتلعثم في الحديث، مع وجود تهتهة في كلماته.

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