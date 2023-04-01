الأهلي في مهمة صعبة أمام الهلال السوداني بـ دوري أبطال إفريقيا .. الليلة

يستعد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة الهلال السوداني اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة والحاسمة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ويحتاج الأهلي أمام ضيفه الهلال السوداني إلى تحقيق الفوز بنتيجة 1-0، أو بفارق أكثر من هدف، حال لم يحافظ على نظافة شباكه، من أجل التأهل لربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الهلال السوداني وصافة المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على الأهلي صاحب المركز الثالث في المجموعة.

واختتم الأهلي تدريباته مساء أمس، على ملعب التتش بالجزيرة حيث شهد المران مشاركة الجنوب إفريقي بيرسي تاو في التدريب الجماعي، بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي تعرض له وغاب على إثره من مران قبل الأخير.

وتأكد غياب محمود متولي قلب الدفاع لعدم الجاهزية، حيث واصل تدريباته التأهيلية على هامش المران، وذلك بعدما فضل الجهاز الطبي تجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة في الدوري المصري وعدم التعجل في عودته.