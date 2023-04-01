هيعتزل.. خالد الغندور يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بسبب كهربا

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، علي إقتراب إنتهاء المهلة المحددة لمحمود عبدالمنعم كهربا لدفع الغرامة قبل إيقافه من جديد.

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية، يجب علي كهربا دفع أكثر من 80 مليون في أيام قليلة وإلا سيتم إيقافه مجدداً.

واختتم خالد الغندور تصريحاته ، أن محمود كهربا سيعتزل كرة القدم في حالة إيقافه وعدم دفع الغرامة لنادي الزمالك.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا لخوض لقاء المصري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 أبريل، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد مباراة المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا