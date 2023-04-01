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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات عين شمس تفوز بالمركز الثاني في بطولة الجمهورية لـ الآيكيدو

كرمت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات، والدكتورة مى حلمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، فريق الآيكيدو الذى حصل على المركز الثاني  ببطولة الجمهورية للآيكيدو، والتابعة لاتحاد الجودو والأيكيدو والسومو، والتى أقيمت بنادى الطيران يوم الجمعة الموافق 10 مارس. 
 

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6 أبريل .. خان الزعفران في رحاب جامعة عين شمس


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتورة أميرة أحمد يوسف، عميد كلية البنات، والدكتورة مي حلمى، وكيل الكلية لقطاع التعليم والطلاب، وغادة موسى، مدير رعاية الشباب بالكلية، وتنظيم وإشراف الدكتورة سوزان فهمي برسوم، رئيس قسم النشاط الرياضى برعاية الشباب.

شاركت الكلية بفريق مكون من 66 لاعبة، وحصلت اللاعبات على الميداليات الذهبية. 

وأشادت الدكتورة أميرة يوسف بالجهد المبذول من المدربة نورهان محمد عبد الصمد فى الوصول بالفريق لهذا المستوى، متمنية للفريق دوام التميز والفوز، وأكدت أن الكلية تقدم لهن كل الدعم لتحقيق الفوز.

وسلمت عميدة الكلية الطالبات شهادات تقدير لفوزهن وتشجيعهن على الحصول على مزيد من الفوز، وقدمت الطالبات الشكر للعميدة على هذا التكريم، والدعم من الكلية، وأكدن الاستمرار في الاجتهاد للوصول إلى أفضل المراكز الرياضية.

بنات عين شمس تفوز بالمركز الثانى فى بطولة الجمهورية2
بنات عين شمس تفوز بالمركز الثانى فى بطولة الجمهورية2
بنات عين شمس تفوز بالمركز الثانى فى بطولة الجمهورية1
بنات عين شمس تفوز بالمركز الثانى فى بطولة الجمهورية1
بنات عين شمس تفوز بالمركز الثانى فى بطولة الجمهورية
بنات عين شمس تفوز بالمركز الثانى فى بطولة الجمهورية
الدكتورة أميرة يوسف كلية البنات عميدة كلية البنات الدكتورة مي حلمى المركز الثاني بطولة الجمهورية للايكيدو Jobs Education

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