اليوم .. آخر موعد للتقديم لجائزة الملك فيصل العالمية 2024







يعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عن التقدم لجائزة الملك فيصل العالمية 2024 في مجالاتها المختلفة على مستوى جميع كليات الجامعة وذلك لجميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين.



وناشد مكتب الجوائز بالجامعة ، بسرعة الانتهاء من استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات وتعبئة البيانات المطلوبة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز وضرورة مراجعة مكتب الجوائز في أى دعم فني مطلوب قبل انتهاء موعد التقدم للجائزة في ١ ابريل 2023.

علما بأن الترشح للجائزة لا يقبل من الأفراد- ويتطلب الترشيح من إدارة الجامعة.

للتسجيل بجائزة الملك فيصل العالمية: يتم الدخول على الرابط:

https://kingfaisalprize.org/

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply