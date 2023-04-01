عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سر أزمتها مع أحمد زاهر.. غادة عبد الرازق: مابصومش في التصوير وخضعت للعلاج 20عاما

صدى البلد

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق، تفاصيل مسلسل تلت التلاتة، والمقرر إذاعته في النصف الثاني من شهر رمضان 2023.

شاهد الفيديو:

وقالت غادة عبدالرازق، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن سبب عدم ظهورها في اللقاءات التلفزيونية بسبب رغبة البعض الصيد في الماء العكر.


وتابعت: أفضل الجلوس في البيت والبقاء مع أبنائي لعدة شهور دون عمل، وأجلس في المنزل في بعض الأوقات لمدة تصل لـ5 أشهر.

وأضافت عبدالرازق  أنها عكفت على مسلسل تلت التلاتة، وكان من المقرر أن يكون المسلسل 30 حلقة، ولكن بعد الخلافات وعدم الاتفاق تم إيقاف العمل، ولكن بعد التواصل والاتفاق مع فريق العمل، تم الموافقة على عرض تلت التلاتة في سيزون رمضان 2023، بـ15 حلقة فقط.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلي والهلال..اليوم

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

حقيقة تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

زيادة الدعم على البطاقات التموينية.. بشرى للمواطنين بداية من يوليو 2023

هيعتزل.. خالد الغندور يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بسبب كهربا

موضوعات متعلقة

هل لها علاقة بالسحر؟.. كشف لغز دمية داخل كفن معلقة على ظهر ميكروباص

حضره مئات المسلمين.. رفع الأذان داخل كنيسة مانشستر وإفطار جماعي

تخطت 6 ملايين جنيه.. اعترافات متسولة مليونيرة تمتلك سيارة فارهة تثير الجدل

تحذير شديد من طقس أول أيام رمضان | تغطية خاصة

ترشيحاتنا

ذروة الارتفاع في هذا التوقيت.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. فنانة شهيرة تروى تفاصيل إصابتها بمرض نادر

تشكيل الأهلي اليوم.. مفاجأة في خط الوسط وورقة كولر الرابحة على الدكة

شيخ الأزهر: الاحتجاج بآية "واضربوهن" جهل بلغة القرآن وسوء فهم لتضليل الناس

بقيمة 266,303 مليون دولار.. ننشر الدول المستوردة للمواد المحجرية والمعدنية خلال 2022

وزير السياحة: انتهاء 95 % من أعمال قاعات العرض في المتحف المصري الكبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لـ رضوى الشربيني أثارت الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

سعر إطلالة محمد صلاح الأخيرة تثير الجدل.. رقم خيالي

كذبة أبريل.. الأبراج الأكثر كذبا| تعرف عليها

7 قتلى وعشرات المفقودين.. العواصف المدمرة تضرب أركنساس وإلينوي.. صور

فيديو

سر أزمتها مع أحمد زاهر.. غادة عبد الرازق: مابصومش في التصوير وخضعت للعلاج 20عاما

برشلونة ولا الريال.. تعرف على قبلة محمد صلاح القادمة| فيديوجراف

مصطفى كامل: قولت لـ إيمان البحر درويش أنا هسلف الموسيقيين.. فيديو ⁩

لن تصدق.. سيدة تضع مولودًا بملامح رجل عجوز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

اﻟﻤﺰﻳﺪ