سر أزمتها مع أحمد زاهر.. غادة عبد الرازق: مابصومش في التصوير وخضعت للعلاج 20عاما

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق، تفاصيل مسلسل تلت التلاتة، والمقرر إذاعته في النصف الثاني من شهر رمضان 2023.

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وقالت غادة عبدالرازق، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن سبب عدم ظهورها في اللقاءات التلفزيونية بسبب رغبة البعض الصيد في الماء العكر.



وتابعت: أفضل الجلوس في البيت والبقاء مع أبنائي لعدة شهور دون عمل، وأجلس في المنزل في بعض الأوقات لمدة تصل لـ5 أشهر.

وأضافت عبدالرازق أنها عكفت على مسلسل تلت التلاتة، وكان من المقرر أن يكون المسلسل 30 حلقة، ولكن بعد الخلافات وعدم الاتفاق تم إيقاف العمل، ولكن بعد التواصل والاتفاق مع فريق العمل، تم الموافقة على عرض تلت التلاتة في سيزون رمضان 2023، بـ15 حلقة فقط.