الغزل النوبي ومسرح عرائس للأطفال في ثاني ليالي رمضان بأسوان

لليوم الثاني ووسط إقبال كبير، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بحديقة الشيراتون بأسوان، ضمن برنامج الاحتفالات المركزية لوزارة الثقافة بالمحافظات.

وعقدت مساء الجمعة أمسية جديدة "بمقهى العقاد الثقافي" بمشاركة كل من الشاعرة علية طلحة وألقت قصائد متنوعة منها "بحبك يا بلدي، الفرح جاي، لحظة حلم"، والشاعر عبد الله عبد الصبور وقصيدتي "يارب صل عليه، جيتلك"، بجانب ورشة فنية للأطفال بعنوان "رمضان يجمعنا" باستخدام ورق الكارتون والفوم للمدربة يارا محمود، واستكملت ورش الحرف البيئية للمرأة منها ورشة "جلود" للمدربة شرين حسين، و"خيامية" للمدربة مروة الأمين، بالإضافة لمعرض كتاب إصدارات قصور الثقافة.

ورسم عرض مسرح العرائس البهجة على وجوه الأطفال للفنان هاني فهمي حيث قدم فقرات متنوعة منها "كوكي، بكار، المهرج كلاوي"، بجانب مسابقات ثقافية قدمتها هويدا عبد العال.

الفعاليات جاءت بحضور نجوى أحمد مدير عام ثقافة أسوان، وتنظم بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، واختتمت بعرض فني لفرقتي توشكى للفنون التلقائية والمنيا للفنون الشعبية وفقرات فنية متنوعة لاقت تفاعلا من الجمهور، حيث قدمت فرقة توشكى تابلوهات مستوحاة من البيئة النوبية منها "الصياد، وآه نوبة، الأراجيد، الغزل النوبي، ليلة الحناء، رقصات نوبية، رقصات سودانية"، وقدمت فرقة المنيا "التحطيب، التنورة، الالاتية، نخل عالي" وغيرها.