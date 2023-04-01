مخدرات وسلاح.. الأمن العام يضبط 3 عناصر إجرامية في المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط “3 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون، حال استقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة الباجور، وبحوزتهم ”كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، و2 بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالى، و3 هواتف محمولة".

بمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع، والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والسيارة للترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 240 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والاتجار فى المواد المخدرة.