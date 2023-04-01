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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 41 عزبة.. التفاصيل الكاملة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأحوزة العمرانية لـ 41 عزبة

و هي : مسطروة بمركز بلطيم، وعزبة عماد" عمار" بمركز بلطيم، والأوقاف بمركز كفر الشيخ، وجاك بمركز كفر الشيخ، و الدرملي بمركز الرياض، وكلش بمركز الرياض، عبد السلام فرج بمركز الرياض، وأحمد فؤاد رجب بمركز فوة، والصعايدة بمركز فوة، والنشار الشرقية بمركز فوة، والعمرانية بمركز الحامول، ومحمد علي بمركز الحامول

 وعبداللطيف بمركز دسوق، وشلبي بمركز دسوق، وعبدالحليم محمود" روماتو" بمركز دسوق، وموسى الملاح بمركز دسوق، والسترى بمركز دسوق، ومنصور زعلوك بمركز دسوق، وشهاب الدين البحرية بسيدي سالم، وبسيوني حماد بسيدي سالم، وبلوش بمركز بلطيم.

 والدرين بمركز كفر الشيخ، ومحمد قطب بمركز كفر الشيخ، ومحمد بمركز كفر الشيخ، وعاطف الزاهد بمركز كفر الشيخ، والجداوي بمركز كفر الشيخ، والعربي بمركز كفر الشيخ.

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كما اعتمد محافظ كفر الشيخ الأحوزة العمرانية، لعزبة محمد عطا الله بمركز قلين، وعزبة جورج عيد بمركز قلين، وعزبة عبد السلام الشاذلي بمركز قلين، وعزبة السمادونى بمركز قلين.

 وعزبة أحمد عبدالقادر بمركز الرياض، وعزبة حسين رمضان بمركز الرياض، وعزبة عبد السلام اللبيشي بمركز الرياض، وعزبة محمود فرج بمركز الرياض، وعزبة السنجابي بمركز الرياض، وعزبة حسن بركات بمركز الرياض، وعزبة القشيش بمركز الرياض، وعزبة الناحيتين بمركز الرياض، وعزبة أبو السيد بمركز الرياض، وعزبة السيد مغازي بمركز الرياض.

محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ الزاهد مركز الحامول اللواء جمال نور الدين دسوق

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