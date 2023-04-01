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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

أمسية أدبية وغنائية بالمركز الثقافي بطنطا في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

صدى البلد

شهد المركز الثقافي بطنطا أمس أولى الأمسيات الأدبية والغنائية والتى أقيمت بالخيمة الرمضانية داخل المركز وأدارها الشاعر محمد سامي، حيث جمعت بين أجيال الشعر المختلفة من كبار شعراء نوادي الأدب بالغربية ومواهب المركز الأدبية من الشباب والأطفال.

جاءت الأمسية بحضور عدد من الشعراء والمبدعين، ونوادي أدب الغربية ممثلة في الشاعر أحمد زايد رئيس نادي أدب كفر الزيات الذي ألقى قصائد "نادوا على الأرض" وكنت أنا"، وكذلك الشاعر محمد نجيب رئيس نادي أدب المحلة الكبرى وقصيدة "أُحب الناس"، والشاعر  محمد أبو اليزيد وقصيدة "رضاك بلسم يارب الناس.

كما شارك عدد من شعراء محافظة الغربية في الأمسية بعدد من القصائد الدينية والوطنية فى ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وشارك المنشد الديني مصطفى سلامة بعدد من الابتهالات الدينية. وشاركت كل من الطفلة ناريمان الحويحي، والطفل سعيد قطب بقصائد عن حب الوطن.

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تأتي الفعاليات ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث ينظم المركز سبع ليال رمضانية وحفلات فنية تتضمن عروضا للفرق الفنية بالغربية متنوعة بين الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد الديني وعروضا للأطفال إلى جانب المسابقات واكتشاف المواهب والورش الفنية.

تبدأ الحفلات الفنية اعتبارًا من ١٤ رمضان حتى ٢٣ رمضان، كما يستمر معرض الكتاب المقام بالمركز خلال تلك الفترة ليقدم إصدارات قصور الثقافة لجمهور ورواد المركز المترددين على الحفلات والفعاليات.

المركز الثقافي قصور الثقافة الفنون الشعبية الهيئة العامة لقصور الثقافة اكتشاف المواهب المركز الثقافي بطنطا الفنان هشام عطوة

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