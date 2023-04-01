ما هي ضوابط ممارسة الرياضة وحكم التعصب فيها.. أمين الفتوى يجيب

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن التعصب الرياضي خلق مذموم، لأن الرياضة مبناها على صحة البدن والتنافس اللطيف.

وأضاف أحمد ممدوح، في برنامج "من القلب للقلب" على فضائية "ام بي سي مصر 2"، أن فقهاء الشافعية لما تحدثوا عن حكم لعبة الشطرنج، قالوا إن اللعبة لا حرمة فيها ولكن بشروط، وهذه الشروط تعمم على كل الرياضات.

وأشار إلى أن من ضمن هذه الشروط ألا تلهي هذه اللعبة عن واجب ديني، فلا تفوت الصلاة لأجل الماتش أو التمرين، ولا يصحبها قمار أو ميسر أو مراهنات.

وأوضح أن بعض الشباب حين يلعبون مثلا البلياردو، يتفقون على أن الخسران من يتحمل المشاريب أو إيجار الترابيزة أثناء اللعب، أو في دورات كرة القدم، منوها أن كل هذا قمار حتى لو كان منتشر أو يفعلونه بحسن نية.

وأكد أن من ضمن هذه الشروط ألا يترتب على اللعبة السب والشتم بين طرفي اللاعبين.