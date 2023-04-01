مصطفي كامل يرفض وصف ويجز بالمطرب

حل الفنان مصطفي كامل مساء اليوم السبت، ضيفا على رامز جلال فى حلقة جديدة من حلقات برنامجه الشهير رامز نيفر إند.

بدأ رامز جلال بالسخرية من نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل فور وصوله البوليفارد لبرنامج “رامز نيفر اند” قائلا: “حاول يعمل ويجز بس قلبت منه إجز، اانت متقل كدة ليه انت جاي الاسكيمو دانت جاي الرياض، حلو الباتيناج اللي انت لابسه ده”.

ورفض مصطفى كامل وصف ويجز بأنه مطرب حيث قال أثناء حديثه مع الإعلامية كارلا حداد: “لا المطرب ده موضوع تاني مدحت صالح مطرب إنما ويجز لأ".

طرح الفنان رامز جلال، برومو برنامج المقالب الخاص به «رامز نيفر ايند»، والذي يعرض عبر قنوات mbc الفضائية، في شهر رمضان المقبل، عقب الإفطار مباشرة.

وظهر في برومو البرنامج عدد من النجوم، من بينهم الفنان أحمد السقا، الذي أمسك ثعبانا في يده، وقام بأكل رأسه، وإلقاء جسم الثعبان خلفه.