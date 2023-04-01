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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التونسية عائشة بن أحمد تنتهى من تصوير «مذكرات زوج» وتوجه رسالة لوالدها الراحل

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

أعلنت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد انتهاءها من تصوير مسلسلها الجديد مذكرات زوج والذي تقوم ببطولته مع الفنان طارق لطفى وخالد الصاوي.
 

ونشرت عائشة رسالة شكر لفريق عمل مسلسلها الجديد والذي تخطت بسببه أزمتها الأخيرة بعد وفاة والدها، حيث كتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:  فركش مذكرات زوج، انشغالي في التصوير ساعدني برشا بش نتعدى اصعب فترة في حياتي، و الحقيقة ما نعرفش اذا هي تعدات و الا لا. 


وأضافت: لكن روحي خذات هدنة كانت محتجاها، يمكن كنت بش نعيش حاجات اكثر من طاقتي، شكرا لكل صناع العمل الله يرحمك و ينعمك بابا.

 

وفاة والد عائشة بن أحمد

وكانت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أعلنت  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة والدها يوم الأحد 29 يناير.

 

 وقامت عائشة  بنعي والدها الراحل بكلمات مؤثرة عبر صفحتها الرسمية، فيما حرص عدد كبير من أصدقائها على تقديم التعازي لها والدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة.

 

عائشة بن أحمد ومسلسل مذكرات زوج

وتشارك عائشة بن أحمد فى بطولة مسلسل مذكرات زوج  بجانب الفنان طارق لطفي و نخبة من الفنانين، أبرزهم خالد الصاوي، وسماء إبراهيم، وعلي الطيب، ونور النبوي.

 

 العمل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، ويدور في إطار 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه حول رؤوف الذي يجسده (طارق لطفي)، الذي يعمل ضابط مراقبة جوية، ويعاني من اضطرابات تؤثر على حياته الزوجية والنفسية.

عائشة بن احمد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد طارق لطفي

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