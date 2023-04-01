بايرن ميونخ يحسم كلاسيكو ألمانيا برباعية في شباك دورتموند

حسم فريق بايرن ميونخ كلاسيكو ألمانيا لصالحه، بانتصاره على ضيفه بوروسيا دورتموند، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الألماني.

افتتح الفرنسي دايوت أوباميكانو التسجيل لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 13، عندما أرسل تمريرة من قبل منتصف الملعب، ليخرج كوبل من مرماه محاولًا تشتيت الكرة، لكنه فشل في ذلك، لتدخل مرماه بشكل غريب، وسط حسرة منه.

وضاعف توماس مولر من تقدم بايرن ميونخ بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 18 من متابعة لرأسية زميله ماتياس دي ليخت.

وعاد مولر ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 23، من متابعة لتسديدة “ليروي ساني”.

وفي الشوط الثاني، استطاع كينجسلي كومان تسجيل رابع أهداف البايرن في الدقيقة 51 من متابعة لتمريرة ساني.

وسجل إيمري تشان هدف أول لـ بورسيا دورتموند من ركلة جزاء في الدقيقة 71، أعقبه مالين بالهدف الثاني في الدقيقة 90 لكنهما لم يكنا كافيين لتجنيب فريقهما الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 55 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد بورسيا دورتموند عند 53 نقطة، ليتراجع للمركز الثاني.

وتُعد تلك المباراة هي الأولى لـ توماس توخيل كمدير فني لـ بايرن ميونخ.

تشكيل بايرن ميونخ

وضم تشكيل بايرن ميونخ كلا من:

في حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - ماتياس دي ليخت - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر

خط الهجوم: كينجسلي كومان - ليروي ساني - تشوبو موتينج

تشكيل بوروسيا دورتموند

كشف إيدين تيرزيتش، المدير الفني لـ بوروسيا دورتموند، عن تشكيل فريقه، والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: وولف - نيكلاس زوله - نيكو شلوتربيك - ريرسون

خط الوسط: جوليان براندت - جود بيلينجهام - إيمري تشان - رافاييل جيريرو - ماركو رويس

خط الهجوم: سيباستيان هالير