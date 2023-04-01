الدوري الإسباني| ليفاندوفسكي يتقدم لـ برشلونة على إلتشي في الشوط الأول

تقدّم فريق برشلونة على نظيره إلتشي، بهدف نظيف، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 20.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي - رونالدو أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - إريك جارسيا - جافي.

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بينما يأتي فريق إلتشي متذيلا برصيد 13 نقطة.