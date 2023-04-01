مواعيد فتح حديقة الحيوان وسعر تذكرة الدخول في شهر رمضان 2023

كشفت حديقة الحيوان عن مواعيدها خلال شهر رمضان 2023، حيث تفتح الحديقة أبوابها يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة ٢.٣٠عصرا ، وتصل سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين طوال أيام الأسبوع.

اجازة حديقة الحيوان

كما أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة أن يوم الثلاثاء اجازة من كل أسبوع ، ويمكن دخول افواج سياحية فقط بحجز مسبق ، منوهة إلي أنه يتم دفع تذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات .

حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى" جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى إفريقيا"، و تبلغ مساحتها نحو 80 فدانا.

وتضم حديقة الحيوان 5 جبلايات " القلعة - الشمعدان - جزيرة الشاي ، جبلايتي الكوبري المُعلق " جميعها ذات رونق خلاب.

ووفقاً لخطة الوقاية والتحصينات الدورية لحديقة الحيوان بالجيزة وتحت إشراف وتوجيهات اللواء الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، قام الأطباء البيطريون والعمال والكلافون بتحصين الطيور ضد مرض الإنفلونزا.