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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد فتح حديقة الحيوان وسعر تذكرة الدخول في شهر رمضان 2023

صدى البلد

كشفت حديقة الحيوان عن مواعيدها خلال شهر رمضان 2023،  حيث تفتح الحديقة أبوابها يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة ٢.٣٠عصرا ، وتصل سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين طوال أيام الأسبوع.

اجازة حديقة الحيوان 

كما أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة  أن يوم  الثلاثاء اجازة من كل أسبوع ، ويمكن دخول افواج سياحية فقط بحجز مسبق ، منوهة إلي أنه يتم دفع تذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات .

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حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى" جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى إفريقيا"، و تبلغ مساحتها نحو 80 فدانا.

وتضم حديقة الحيوان  5 جبلايات " القلعة - الشمعدان - جزيرة الشاي ، جبلايتي الكوبري المُعلق " جميعها ذات رونق خلاب.

ووفقاً لخطة الوقاية والتحصينات الدورية لحديقة الحيوان بالجيزة وتحت إشراف وتوجيهات اللواء الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، قام الأطباء البيطريون والعمال والكلافون بتحصين الطيور ضد مرض الإنفلونزا.

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