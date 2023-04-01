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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد فوز الأهلي.. أحمد موسى : حسين الشحات رقّص مدافع الهلال وداه الخرطوم

أحمد موسى
أحمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، جماهير النادي الأهلي بعد الفوز على الهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أفريقيا والتأهل للدور المقبل.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":"  الهلال السوداني مجاش ستاد القاهرة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"   حسين الشحات رقص مدافع الهلال السوداني وداه الخرطوم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   حسين الشحات قدم أداء عالمي في مباراة اليوم وهدف حسين الشحات الثالث انهى المباراة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى : " من انتصر هو جمهور النادي الأهلي، وأتمنى ان تبدأ عودة الجماهير إلى الملاعب بعد مباراة الأهلي اليوم ".

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