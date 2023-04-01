طارق قنديل: جمهور الأهلي صنع حالة غير مسبوقة

حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي علي تهنئة جماهير ناديه بفوز فريقه علي الهلال السوداني والتأهل لدور الــ8 بدوري الأبطال الأفريقي.

قال طارق قنديل عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:"جمهور كبير ،جمهور عظيم،حالة غير مسبوقة صنعها جمهور عظيم ، الحمد لله أن أسعده الله هذه الليلة".

تأهل الأهلي الي دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه الهلال السوداني 3 / صفر، اليوم السبت، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية بالمسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني بعد تفوقه في المواجهات المباشرة على الهلال صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.

تقدم الأهلي عن طريق محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 25، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 81 سجل حسين الشحات الهدف الثاني له والثالث للأهلي.

