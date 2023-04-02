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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس تاجر ألعاب نارية في الساحل

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة  22 كرتونة تحتوى على كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت 800 ألف و500 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" بقصد الإتجار فيها.

وكانت قد قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة  22 كرتونة تحتوى على كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت 800 ألف و500 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" بقصد الإتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبحوزته 22 كرتونة تحتوى على كمية كبيرة من الألعاب النارية بلغت 800 ألف و500 وحدة ألعاب نارية "مختلفة الأشكال والأحجام" وهاتف محمول .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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