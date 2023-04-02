إسرائيل وأذريبجان جبهة موحدة.. هل تمكنت تل أبيب من تهديد إيران عسكريا؟

على خلفية الدفء المتزايد في العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان ، اندلعت مواجهة دبلوماسية حادة بين الدولتين الجارتين، وطالبت طهران بتوضيحات من أذربيجان كما حذرت من أنها لن تظل غير مبالية بـ "الجبهة الموحدة لإسرائيل وأذربيجان ضد إيران".



في الأسبوع الماضي ، ولأول مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وأذربيجان في عام 1991 ، وصل وزير الخارجية الأذري جيهون بايرموف إلى إسرائيل وافتتح سفارة بلاده في إسرائيل.



واجتمع بايرموف في إسرائيل مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت ووزير الخارجية إيلي كوهين. وقال كوهين في بيان مشترك مع بايرموف إن "افتتاح السفارة الأذرية في إسرائيل دليل آخر على تعزيز العلاقات بين البلدين، أذربيجان دولة مسلمة وموقعها الاستراتيجي يجعل العلاقة بيننا ذات أهمية كبيرة وعظيمة. المحتملة.



وأكد كوهين أنه اتفق مع وزير الخارجية بايرموف على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والابتكار".



وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي "نحن بحاجة إلى العمل معا لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية". "الطريقة للقيام بذلك هي استخدام الأدوات السياسية والاقتصادية ، وفي نفس الوقت إنشاء تهديد عسكري موثوق به".



وبحسب وسائل الإعلام العبرية، يعتزم كوهين السفر إلى باكو الشهر المقبل على رأس وفد من رجال الأعمال. ومن هناك يتوقع أن يطير إلى عاصمة تركمانستان عشق أباد لافتتاح المبنى الدائم للسفارة الإسرائيلية في مدينة تبعد 21 كيلومترا فقط عن إيران.

غضب إيراني

كلمات كوهين أغضبت إيران بشدة، حيث دانت إيران بشدة ، الجمعة ، البيان المتعلق بـ "تشكيل جبهة موحدة" مع أذربيجان ضد طهران ، قائلة إنها "لن تظل غير مبالية بهذه المؤامرة". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في طهران ، ناصر كناني ، إن هذه الأمور تظهر "نوايا إسرائيل الشريرة" لتحويل الأراضي الأذربيجانية إلى تهديد للأمن القومي لإيران.



وقال إن هذا "تأكيد ضمني للتوجه المعادي لإيران في التعاون بين إسرائيل وأذربيجان" ، وقال إن إيران طلبت توضيحات من باكو. ووفقا له ، فقد أحبطت إيران دائما محاولات "الأشرار لإحداث شرخ بين الشعب الإيراني وأذربيجان ، الذين تربطهم علاقة تاريخية ودينية لا تنفصم".

خطوة أخرى للإضرار بالعلاقات بين إيران وأذربيجان

من جانبها سارعت أذربيجان بالرد على تهديدات طهران، وقالت إن إيران لن تكون قادرة على تخويف أذربيجان، حسبما ورد في بيان لوزارة الخارجية الأذربيجانية ردا على مزاعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني.



وأكدت الوزارة في بيان أن مزاعم طهران لا أساس لها من الصحة، وتمثل خطوة أخرى للإضرار بالعلاقات بين إيران وأذربيجان.



وأضافت أن التقارب الإيراني - الأرميني هو الذي يشكل تهديداً للمنطقة في الوقت الحالي. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، صمتت إيران وغضت الطرف عن احتلال أرمينيا للأراضي الأذربيجانية.

كما لم تستأ إيران من احتلال قره باغ وزنغزور الشرقية، ولم تمنع بيع أحجار البناء من المنازل المدمرة في المناطق المنهوبة بالأسواق الإيرانية، ولم تحتج على تدمير وتدنيس 65 من أصل 67 مسجدا قائما.



وأضاف البيان أنه "في عام 2020، وعلى الرغم من الدعم العسكري واسع النطاق الذي قدمته إيران لأرمينيا، فقد هزم الجيش الأذربيجاني الجيش الأرميني المحتل، وبعد ذلك سيتم قمع أي عدوان أو استفزازات ضد أذربيجان بشكل حاسم