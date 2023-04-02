ضبط 2500 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل مخزن بالمحلة الكبرى |صور

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وهيئة الرقابة الادارية.

حيث تشكلت الحملة من اشرف شرف الدين، محمد فضل، السعودى عبدالحميد، طارق شعيب، محمد صلاح باز، السيد احمد الحواله، مفتشى إدارة الرقابه التموينية بالمديرية وذلك لتفقد الحاله التموينيه بدائرة بندر ومدينة المحلة الكبرى.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من عبوات مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على العبوات بعدد 2500 عبوة داخل مخزن بمدينة المحلة الكبرى

كما تم ضبط بقال تموينى بدائرة مدينة المحلة الكبرى قام بالتصرف فى سلع تموينيه تقدر بمبلغ وقدره 15273 جنيها بما يعادل( طن ونصف سكرتموينى)

وفى ذات السياق تم ضبط 5 شكائر دقيق بلدى مدعم استخراج ٨٧.٥ % زنة ٥٠ كجم للشيكارة تجميع داخل مخبز بلدى مدعم بدائرة مدينة المحلة الكبرى.



كما تم ضبط اثنين مخبز بلدى مدعم بدائرة مدينة المحلة قاموا بضرب مبيعات وهمية دون إنتاج فعلى تقدر بمبلغ وقدره 88000 الف جنيه، وتم المرور على المخابز البلديه وتم تحرير عدد 8 محاضر اثبات حالة نقص وزن للمخابز البلدية ما بين الشريحة الأولى والثانية.

كما تم تحرير 13 محضر عدم إعلان عن الاسعار لمحال بيع سلع غذائيةبدائرة بندر المحلة الكبرى وتم التحفظ على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك والعرض على وكيل النائب العام لاتخاذ اللازم.

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