رئيسة وزراء فنلندا تخوض محاولة صعبة لإعادة انتخابها

أدلى الفنلنديون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها اليوم الأحد، والتي تكلف رئيسة الوزراء اليسارية سانا مارين السلطة وسط مخاوف الناخبين بشأن مستقبل الخدمات العامة السخية في وقت التباطؤ الاقتصادي.

وفي ظل عدم وجود حزب يُنظر إليه على أنه يتقدم بشكل حاسم ، فمن المرجح أن تتبع الانتخابات محادثات ائتلافية مطولة، على الرغم من أن الحزب الذي سيفوز يوم الأحد سيكون أول محاولة لتشكيل الحكومة.

ينظر المعجبون في جميع أنحاء العالم إلى مارين، البالغة من العمر 37 عامًا ، على أنها نموذج يحتذى به من جيل الألفية للقادة الجدد التقدميين ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين العديد من الفنلنديين، ولا سيما الشباب المعتدلون، لكنها أثارت استعداء بعض المحافظين من خلال الإنفاق السخي على المعاشات التقاعدية والتعليم الذي يرون أنه غير مسؤول.

وقالت مارين لأنصارها، السبت: 'اليمين يقدم بديلا يجعل الحياة بائسة لنا جميعا ويقطع الخدمات ويقطع سبل العيش للفقراء'. 'لدينا فرصة لاختيار بديل أفضل.'

تظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر حزب في الحكومة الائتلافية المنتهية ولايته ، في صراع شديد مع حزب الائتلاف الوطني اليميني وحزب الفنلنديين القومي، حيث شوهد الثلاثة يفوزون بحوالي 18.7-19.8٪ من الأصوات.

يتقدم الائتلاف الوطني في استطلاعات الرأي لما يقرب من عامين على الرغم من ذوبان تقدمه في الأشهر الأخيرة. ووعدت بالحد من الإنفاق ووقف ارتفاع الدين العام، الذي وصل إلى ما يزيد قليلاً عن 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي منذ أن تولى مارين منصبه في عام 2019.

وتتهم المجموعة مارين بتقويض المرونة الاقتصادية لفنلندا في وقت تضررت فيه بشدة أزمة الطاقة في أوروبا ، مدفوعة بالحرب الروسية في أوكرانيا ، وارتفعت تكلفة المعيشة.

وقال مارتي هايكيو ، 73 عاما ، أستاذ التاريخ: 'تحمل المزيد من الديون لا يمكن أن يستمر خلال الثلاثين عاما القادمة'. 'لقد استمر لمدة 30 عامًا - المزيد من الديون والديون والديون - والخدمات الجيدة ، غرامة ، ولكن على الأموال المقترضة.'

كما يدعو الحزب الفنلندي إلى التقشف ، لكن هدفه الرئيسي هو الحد مما وصفه زعيمه ريكا بيورا بالهجرة 'الضارة' من البلدان النامية خارج الاتحاد الأوروبي.

يبدأ التصويت في الساعة 9 صباحًا (0600 بتوقيت جرينتش) وينتهي في الساعة 8 مساءً. سيتم نشر النتائج الجزئية من التصويت المبكر بعد ذلك بوقت قصير.

أظهرت بيانات وزارة العدل أن حوالي 1.7 مليون أو 40.5٪ من الناخبين المؤهلين أدلوا بأصواتهم بالفعل خلال فترة التصويت المبكر التي استمرت أسبوعا وانتهت يوم الثلاثاء.

يعتقد الديمقراطيون الاشتراكيون في مارين أن النمو الاقتصادي سيساعد في كبح جماح ارتفاع الدين العام وأنه إذا احتاجت الخزائن إلى موازنة ، يفضلون التفكير في زيادة الضرائب على تخفيضات الإنفاق.

ومع ذلك ، فإن هذا النمو ليس وشيكا. نجا الاقتصاد في فنلندا ، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة ، من الوباء بشكل أفضل من مثيلاتها في معظم الدول الأوروبية ، لكن النمو تباطأ إلى 1.9٪ العام الماضي ومن المتوقع أن تنحدر البلاد إلى ركود معتدل هذا العام ، بينما بلغ التضخم ذروته عند 9.1٪. في ديسمبر.

من أبرز الإجراءات التي اتخذتها مارين في السياسة الخارجية ، سعيها ، إلى جانب الرئيس سولي نينيستو ، من أجل تحقيق تحول جذري في السياسة من خلال السعي للحصول على عضوية الناتو في أعقاب المخاوف الأمنية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

واكتملت هذه العملية الآن تقريبًا ، ومن المتوقع أن تنضم هلسنكي في غضون أيام بعد موافقة جميع أعضاء تحالف الدفاع الغربي الثلاثين على الانضمام.