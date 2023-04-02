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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا ترسل الكود السري.. خبراء يحذرون جميع مستخدمي واتساب WhatsApp

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

حذر خبراء في مجال الأمن الإلكتروني جميع مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp من عمليات احتيال كبيرة لسرقة أموال المستخدمين من خلال رسائل مشبوهة تطلب الأكواد السرية الخاصة بالتطبيق. 

وقال خبراء في منظمة Action Fraud UK إن عمليات الاحتيال التي يتم من خلالها استهداف المستخدمين في واتساب تعتمد على طلب الكود السري المكون من 6 أرقام للتحكم في حساب واتساب وسرقة جميع البيانات الشخصية وبالتالي سرقة الأموال والحسابات البنكية. 

 وفقا للخبراء فإن الخدعة تبدو وكأنها محادثة عادية أو رسالة من صديق، وأثناء المحادثة سيظهر لديك على هاتفك رمز مكون من 6 أرقام فجأة على الشاشة، ثم سيطلب الطرف الآخر إرسال هذا الرمز إليه، ولكن عند إرساله تكون بهذه الخطوة قد سلمته حساب واتساب الخاص بك. 

وتعمل عملية الاحتيال باستخدام ميزة واتساب للوصول إلى الحسابات ، حيث يتطلب التطبيق التحقق من خلال رمز مكون من 6 أرقام تم إنشاؤه عشوائيًا للسماح بربط جهاز جديد، وسيؤدي إرسال الرمز إلى المخترقين إلى منحهم حق الوصول.

ويمكن للمحتالين بعد ذلك التحكم في حسابات واتساب وإرسال الرسائل النصية والتحديق في المحادثات والوصول إلى الدردشات الجماعية، بحسب ديلي ريكورد. 

 

ما يجب عليك فعله لتجنب عمليات الاحتيال على واتساب؟ 


ونصح الخبراء بضرورة القيام بإعداد ميزة المصادقة الثنائية للسماح لحماية لحسابك. 

 

  • يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر فوق الإعدادات ثم الحساب ثم التحقق المكون من خطوتين ثم تمكين.

  • اتصل بأحد أفراد العائلة أو الصديق الذي يراسلك لتأكيد هويته إذا كنت تعتقد أنه تم اختراقه.

  • لا تشارك رموز تفعيل الحساب مع أى شخص آخر .

  • أبلغ واتساب عن رسائل البريد العشوائي وقم بحظر المرسل.
  •  
  • يمكنك القيام بذلك عن طريق الضغط على فقاعة الرسالة واختيار "إبلاغ" قبل اتباع التعليمات.

 

 

 

 

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