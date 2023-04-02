بسعر أقل من 4100 جنيه..عرض على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة Galaxy A33

يتوفر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A33 5G مقابل سعر أقل بكثير، فهو ليس بجودة A34 الجديد بشكل كامل، لكنه أرخص بنسبة 30٪.

فيتوفر هاتف سامسونج Galaxy A33 5G الأفضل مبيعا على موقع أمازون ألمانيا بسعر مناسب جدا وهو 266 يورو، وذلك يعد أقل بمقدار 123 يورو عن الإصدار الحديث Galaxy A34 5G (أي ما يعادل 4100 جنيه مصري).

بسعر أقل 4100 جنيه..عرض على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة Galaxy A33

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A33 5G

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A33 5G بواسطة معالج سامسونج Exynos 1280، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 1 تيرابايت عبر microSD.

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.4 بوصة، بدقة +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 48 بجانب كاميرا ultrawide بدقة 8 وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 وات.

ويعمل هاتف Galaxy A33 5G بواسطة واجهة المستخدم One UI 4.1 وأحدث نظام تشغيل الأندرويد Android 13.