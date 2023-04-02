عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر أقل من 4100 جنيه..عرض على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة Galaxy A33

بسعر أقل 4100 جنيه..عرض
بسعر أقل 4100 جنيه..عرض على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوس

يتوفر هاتف سامسونج  Samsung Galaxy A33 5G مقابل سعر أقل بكثير، فهو ليس بجودة A34 الجديد بشكل كامل، لكنه أرخص بنسبة 30٪.

 

فيتوفر هاتف سامسونج Galaxy A33 5G  الأفضل مبيعا على موقع أمازون ألمانيا بسعر مناسب جدا وهو 266 يورو، وذلك يعد أقل بمقدار 123 يورو عن الإصدار الحديث Galaxy A34 5G (أي ما يعادل 4100 جنيه مصري).

بسعر أقل 4100 جنيه..عرض على أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة Galaxy A33

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A33 5G

 

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A33 5G بواسطة معالج سامسونج Exynos 1280، الذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للزيادة إلى 1 تيرابايت عبر microSD.

شهر البركة.. موبايل جديد من سامسونج بـ 2700 جنيه فقط

شهر الكرم.. خصم 4500 جنيه على أسطورة سامسونج S21

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.4 بوصة، بدقة +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 48 بجانب كاميرا ultrawide بدقة 8 وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 وات.

 

ويعمل هاتف Galaxy A33 5G بواسطة واجهة المستخدم One UI 4.1 وأحدث نظام تشغيل الأندرويد Android 13.

سامسونج Samsung Galaxy Samsung Galaxy A33 5G Galaxy A34 5G مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A33 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

مشهد غير مفهوم| حكاية لقطة أثارت الجدل لنجم الأهلي ومطالبات بتجميده

اشتري احتياجاتك الآن| تراجع قياسي في سعر البيض.. الدواجن بـ 59 واللحمة 120 جنيها

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

تحول مفاجئ| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

مفاجأة تنتظر عملاء البنوك بعد طرح الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22%

تردد رجال على المنزل|مفاجأة في قضية الأب المتهم بقتل 7 من أسرته

طلقها بسبب أولادها.. تفاصيل قتل رجل لطليقته فى الشارع بأكتوبر

موضوعات متعلقة

يسحق سامسونج.. أرخص موبايل من OnePlus بكاميرا 108 ميجابكسل 

خصم 8900 جنيه على وحش سامسونج S23 Ultra

اشتريه وانت مغمض| نجاح هائل لهاتف Realme الجديد.. وسعره 3900 جنيه

يستحق الشراء .. أروع موبايل شاومي Note اكتسح الأسواق

2000 : 3000 جنيه..أرخص موبايلات infinix بمواصفات خيالية

بسعر رخيص ومواصفات خيالية.. موبايل Note جديد قادم من شاومي

أرخص سعر لـiPhone 14 Pro Max من هنا

حمله فورا..تحديث جديد في هواتف سامسونج يحل كل مشاكل الكاميرا

ترشيحاتنا

شهادات البنك الأهلي 19% و22%.. بشرى سارة للمواطنين عن كيفية الشراء أون لاين

التلفزيون السوري: مطار المزة في دمشق يتعرض للقصف

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.. شاهد

دون أدوية .. طرق التخلص من الصداع في دقائق

إعلامي شهير يوضح سبب توقيع غرامة كبيرة علي عبد القادر.. تفاصيل

غرامة كبيرة.. أحمد حسن: الأهلي يعاقب هذا اللاعب بسبب أحداث مباراة الهلال.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التمر أفضل لكسر الصيام أم تناول العصائر والمشروبات الغازية ؟

ستهم الحلقة 11.. روجينا تعمل على عربة فول ورماح ينقب عن الآثار

إصابة عروس هندية بحروق أثناء إطلاقها النار في حفل زفافها.. شاهد

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11.. روبي في ورطة بسبب مشكلة الزواج المبكر

فيديو

أنهى حياة 7 من أسرة واحدة.. ابن المتهم يكشف عن مفاجأة

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

جثة محنطة تؤذي زوارها .. حكاية أغرب مومياء في العالم| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ