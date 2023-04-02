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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فطارك عندنا.. سمك مشوي بالثوم والخضراوات وشوربة سي فود وأرز بالبصل

صدى البلد

يعد السمك من الأكلات المفيدة التي يمكنك تقديمها بسفرة الفطار  في رمضان ولذلك نقدم لكي اليوم أطباق سمك لسفرة فطارك برمضان. 

 

طريقة سمك مشوي بالثوم والخضراوات وشوربة السي فود مع أرز السمك بالبصل.

طريقة عمل السمك المشوي بالثوم والخضراوات

طريقة التحضير
* المقادير:
-سمكة كبيرة
- 10 فص ثوم شرائح.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 ملعقة كبيرة بهارات سمك.
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة كبيرة أوريغانو.
- 1 ملعقة كبيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 4/1 كوب عصير ليمون.
- 2 حبة كبيرة ليمون شرائح.

* التحضير:
- سخني الفرن 180، اغسلي السمك وجففيه.
- في طبق صغير ضعي البهارات، الكزبرة، الكمون، الأوريغانو، البابريكا، الملح، الفلفل، قلبي ليختلط ثم وزعيه في داخل وخارج السمكة.
- اعملي شقوق على ظهر السمكة ، وزعي قليل من الزيت في كل فتحة بحيث يدخل ما بين الفتحات احشيها بشرائح الثوم والليمون.
- ضعي بقية الثوم والليمون داخل السمك.
- ضعي السمكة في ورق زبدة، غلفيها جيداً.
- اشوي السمك في الفرن 30 – 40 دقيقة، اكشفي الورق ثم اشويها 10 دقائق

طريقة عمل أرز السمك

المقادير
كوبان من الأرز 
بصلة متوسطة الحجم .
ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتى.
ملعقة صغيرة من الملح .
نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
ثلاثة أكواب من الماء المغلي.
طريقة التحضير
يغسل الأرز جيداً وينقع فى كميةٍ من الماء المغلي لمدة نصف ساعة على الأقل حتى لا يستغرق وقتًا طويلاً أثناء النضج ويحتاج إلى كميةٍ كبيرةٍ من الماء. تقشر حبة البصل وتفرم فرماً ناعماً. يحضر وعاءٌ عميقٌ ويوضع فيه ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

 يوضع الوعاء على نارٍ بدرجة حرارة متوسطة وتترك حتى يسخن الزيت ويضاف البصل المفروم إلى الزيت ويقلب حتى يذبل قليلاً ويتغير لونه إلى الذهبي. 

يصفى الأرز من الماء المنقوع به ثم يضاف إلى البصل ويقلبان سويًا وتضاف ملعقة من الملح إلى الأرز.

 

و تضاف نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة ويترك الأرز على نارٍ هادئةٍ حتى يشرب الزيت ويوضع في وعاءٍ آخرٍ كمية من الماء.

 

و يوضع الوعاء على النار ويترك حتى يغلى الماء ويغمر الأرز بعد ذلك بالماء المغلى حتى يغطى سطحه.

 

و يترك الأرز على نارٍ هادئةٍ حتى يتشرب الماء وينضج تمامًا. يرفع الأرز بعد نضجه عن النار ويترك جانبًا حتى يبرد قليلًا ثم يوضع فى أطباق التقديم. يقدم أرز السمك بجانب السمك المشوى.

طريقة عمل شوربة السى فود

المقادير

1/4 كيلو جمبري

1/4 كيلو سبيط ، مقطع

1/4 كيلو سمك فيليه ، مقطع

1/4 كيلو كابوريا

1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) زبدة

1 ثمرة بصل مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1/4 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) زنجبيل مفروم

ملح

فلفل أسود مطحون

كمون

بهارات

طريقة عمل شوربة سي فود

خطوات التحضير

في إناء على نار متوسطة نضع الزبدة تسيح.

يوضع البصل على الزبدة و يقلب حتى يصفر ثم نضع الثوم و يقلب المزيج.

نضع الجمبري على البصل و يقلب لمدة 5 دقائق ثم نضع السبيط و الكابوريا و السمك و يقلب المزيج لمدة دقيقتين او أكثر حتى ينضج.

يضاف الماء الى الإناء حتى يغطي السي فوود ثم يتبل بالملح و الكمون و الفلفل و البهارات و يقلب المزيج برفق.

يرفع الإناء من على النار ثم توضع الشوربة في بولات التقديم و تقدم ساخنة.

سر نجاح شوربة السى فود:

تشوح ثمار البحر أولا قبل وضع الماء كي تنضج و تتشرب من ماء البصل.

شوربة سي فود شوربة السي فود طريقة عمل السمك سمك السمك

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