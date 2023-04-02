فطارك عندنا.. سمك مشوي بالثوم والخضراوات وشوربة سي فود وأرز بالبصل

يعد السمك من الأكلات المفيدة التي يمكنك تقديمها بسفرة الفطار في رمضان ولذلك نقدم لكي اليوم أطباق سمك لسفرة فطارك برمضان.
طريقة سمك مشوي بالثوم والخضراوات وشوربة السي فود مع أرز السمك بالبصل.
طريقة عمل السمك المشوي بالثوم والخضراوات
طريقة التحضير
* المقادير:
-سمكة كبيرة
- 10 فص ثوم شرائح.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- 1 ملعقة كبيرة بهارات سمك.
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة.
- 1 ملعقة صغيرة كمون.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة كبيرة أوريغانو.
- 1 ملعقة كبيرة ملح.
- 2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 4/1 كوب عصير ليمون.
- 2 حبة كبيرة ليمون شرائح.
* التحضير:
- سخني الفرن 180، اغسلي السمك وجففيه.
- في طبق صغير ضعي البهارات، الكزبرة، الكمون، الأوريغانو، البابريكا، الملح، الفلفل، قلبي ليختلط ثم وزعيه في داخل وخارج السمكة.
- اعملي شقوق على ظهر السمكة ، وزعي قليل من الزيت في كل فتحة بحيث يدخل ما بين الفتحات احشيها بشرائح الثوم والليمون.
- ضعي بقية الثوم والليمون داخل السمك.
- ضعي السمكة في ورق زبدة، غلفيها جيداً.
- اشوي السمك في الفرن 30 – 40 دقيقة، اكشفي الورق ثم اشويها 10 دقائق
طريقة عمل أرز السمك
المقادير
كوبان من الأرز
بصلة متوسطة الحجم .
ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتى.
ملعقة صغيرة من الملح .
نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
ثلاثة أكواب من الماء المغلي.
طريقة التحضير
يغسل الأرز جيداً وينقع فى كميةٍ من الماء المغلي لمدة نصف ساعة على الأقل حتى لا يستغرق وقتًا طويلاً أثناء النضج ويحتاج إلى كميةٍ كبيرةٍ من الماء. تقشر حبة البصل وتفرم فرماً ناعماً. يحضر وعاءٌ عميقٌ ويوضع فيه ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
يوضع الوعاء على نارٍ بدرجة حرارة متوسطة وتترك حتى يسخن الزيت ويضاف البصل المفروم إلى الزيت ويقلب حتى يذبل قليلاً ويتغير لونه إلى الذهبي.
يصفى الأرز من الماء المنقوع به ثم يضاف إلى البصل ويقلبان سويًا وتضاف ملعقة من الملح إلى الأرز.
و تضاف نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة ويترك الأرز على نارٍ هادئةٍ حتى يشرب الزيت ويوضع في وعاءٍ آخرٍ كمية من الماء.
و يوضع الوعاء على النار ويترك حتى يغلى الماء ويغمر الأرز بعد ذلك بالماء المغلى حتى يغطى سطحه.
و يترك الأرز على نارٍ هادئةٍ حتى يتشرب الماء وينضج تمامًا. يرفع الأرز بعد نضجه عن النار ويترك جانبًا حتى يبرد قليلًا ثم يوضع فى أطباق التقديم. يقدم أرز السمك بجانب السمك المشوى.
طريقة عمل شوربة السى فود
المقادير
1/4 كيلو جمبري
1/4 كيلو سبيط ، مقطع
1/4 كيلو سمك فيليه ، مقطع
1/4 كيلو كابوريا
1 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) زبدة
1 ثمرة بصل مفرومة
2 فص ثوم مفروم
1/4 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) زنجبيل مفروم
ملح
فلفل أسود مطحون
كمون
بهارات
طريقة عمل شوربة سي فود
خطوات التحضير
في إناء على نار متوسطة نضع الزبدة تسيح.
يوضع البصل على الزبدة و يقلب حتى يصفر ثم نضع الثوم و يقلب المزيج.
نضع الجمبري على البصل و يقلب لمدة 5 دقائق ثم نضع السبيط و الكابوريا و السمك و يقلب المزيج لمدة دقيقتين او أكثر حتى ينضج.
يضاف الماء الى الإناء حتى يغطي السي فوود ثم يتبل بالملح و الكمون و الفلفل و البهارات و يقلب المزيج برفق.
يرفع الإناء من على النار ثم توضع الشوربة في بولات التقديم و تقدم ساخنة.
سر نجاح شوربة السى فود:
تشوح ثمار البحر أولا قبل وضع الماء كي تنضج و تتشرب من ماء البصل.