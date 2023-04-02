بينهم عسكري تابع لفاجنر.. ارتفاع قتلى تفجير مقهى بروسيا لـ 16 شخصا

قتل القائد العسكري فلادلين تاتارسكي، في انفجار بمقهى وسط مدينة سان بطرسبورج، وقتل 15 آخرون في التفجير الذي استهدف العسكري التابع لفاجنر.

وذكرت خدمة الطوارئ، أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تزن 200 غرام زرعت في مقهى "ستريت بار".

وأدى الانفجار إلى انهيار زجاج واجهة المقهى البالغة 15 مترا مربعا، وبلغ وزن العبوة المتفجرة أكثر من 200 غرام من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار، حسبما ذكرت تاس.

ووصل المدعي العام في سان بطرسبورغ، فيكتور ملنيك، إلى مكان وقوع الانفجار.

فتح مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في سانت بطرسبرج تحقيقًا بناءً على معلومات حول الانفجار الذي وقع في أحد المقاهي في وسط سانت بطرسبرج.

وارتفع عدد ضحايا الانفجار في مقهى في سانت بطرسبرج، وفقًا للبيانات المحدثة، إلى 16 شخصًا، وتوفي آخر، حسبما قال متحدث باسم خدمات الطوارئ.

وقالت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي، إن "مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في سانت بطرسبرج نظم تحقيقًا بناءً على معلومات حول الانفجار الذي وقع في أحد المطاعم على جسر يونيفيرسيتسكايا. وحالياً، يتم التحقق من جميع أسباب وملابسات الحادث".